'The Telegraph' describe con una palabra (pero vaya palabra) a Díaz Ayuso

The Telegraph señala que Ayuso se ganó ese estatus después de esquivar parte del confinamiento antes que otras regiones de España. “La admiro. Luchó para que pudiéramos seguir trabajando. No se puede apagar todo en el centro de Madrid con el comercio que tenemos aquí; no se puede tratar a todas las ciudades por igual”, dice la dueña de una joyería al periódico británico.