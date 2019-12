Tras el fracaso electoral del partido laborista, ¿quién sustituirá a Jeremy Corbyn?

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Al ser cuestionada por los motivos de la posible derrota del partido en una entrevista con la edición británica del HuffPost , respondió: “No creo que se deba a que seamos demasiado socialistas ni tampoco a que no seamos suficientemente socialistas”.

Hija de una mujer con trastorno bipolar, se quedó embarazada a los 16 y dejó los estudios sin acabar. Ha hablado en diversas ocasiones sobre cómo el programa Sure Start, de Tony Blair, la ayudó a recuperar el rumbo de la vida mientras criaba ella sola a su hijo. Tras estudiar a tiempo parcial, empezó a ejercer de trabajadora social y fue representante del sindicato Unison antes de ser elegida diputada por Ashton-under-Lyne en 2015.

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Starmer, de 57 años, no se ha caracterizado por defender a Corbyn, ya que apoyó a Andy Burnham y a Owen Smith en las últimas dos primarias de su partido, pero aun así ha formado parte de la cúpula del partido y fue secretario para el Brexit en la oposición.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Esta diputada por Birmingham Yardley nunca ha ocultado su desagrado por el liderazgo de Corbyn. En 2015, dijo que lo acuchillaría “de frente, no por la espalda”, si percibiera que está llevando al partido a la derrota. En octubre, Phillips comentó que “igual” se presentaba a las primarias si Corbyn dimitía. Y en marzo, comentó para The Times: ”¿Por qué no? Creo que sería una buena primera ministra”.