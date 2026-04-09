Los negociadores de Irán llegan a Pakistán hoy, pese a que hablan de "violación" de la tregua en Líbano

Un hombre herido en el masivo ataque aéreo israelí, que dejó al menos 254 muertos, es trasladado a un hospital en Beirut, el 8 de abril de 2026.

Las autoridades de Irán han confirmado este jueves que una delegación oficial del país llegará durante la jornada a la capital de Pakistán, Islamabad, para mantener conversaciones diplomáticas de cara a lograr un acuerdo con Estados Unidos, pese a las "repetidas violaciones del alto el fuego" por parte de Israel tras la tregua anunciada en la madrugada del miércoles.

"A pesar del escepticismo entre la opinión pública iraní a causa de las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí para sabotear la iniciativa diplomática, la delegación iraní llegará esta noche a Islamabad, a invitación de Shehbaz Sharif, para unas conversaciones serias fundamentadas en los diez puntos propuestos por Irán", ha dicho el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, en un mensaje en redes sociales.

Sharif, el primer ministro de Pakistán, anunció el miércoles un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y extendió una invitación a delegaciones de ambos países para reunirse este viernes en Islamabad para iniciar contactos de cara a un acuerdo definitivo, tras más de un mes de ofensiva israelí-estadounidense, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El jefe del Ejecutivo paquistaní apuntó en su mensaje anunciando el pacto que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país, dejando más de 250 muertos y un millar de heridos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.

En este contexto, las autoridades iraníes anunciaron además el derribo de dos drones israelíes que entraron en su espacio aéreo y denunciaron que estas acciones suponían igualmente violaciones del alto el fuego, amenazando con responder si se repetían estos incidentes.

El propio Sharif reconoció horas después "violaciones del alto el fuego en algunos lugares a lo largo de la zona de conflicto" y argumentó que estos hechos "socavan el espíritu del proceso de paz". "Pido encarecida y sinceramente a todas las partes que muestren moderación y respeten el alto el fuego de dos semanas, como se acordó, para que la diplomacia pueda asumir un papel principal hacia un arreglo pacífico del conflicto".

A las dudas sobre la viabilidad del acuerdo temporal figuran las declaraciones sobre Estados Unidos relativas a su negativa a que Irán pueda seguir enriqueciendo uranio, parte de los diez puntos difundidos por Teherán como base aceptada por Washington para negociar. De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reseñado en las últimas horas que esa propuesta es un "bulo", a pesar de afirmar previamente que la consideraba una "base viable para negociar".

Fiesta por la negociación

Por otra parte, las autoridades de Islamabad anunciaron a última hora del miércoles que los días 9 y 10 de abril serán "festivos locales", coincidiendo con la llegada prevista de las delegaciones de Estados Unidos e Irán y la fecha de las negociaciones, si bien no explicaron los motivos de esta repentina decisión.

El comisario de la Administración del Distrito de Islamabad manifestó en un mensaje en redes sociales que las festividades "estarán limitadas al Territorio Capitalino de Islamabad" y agregó que "los servicios esenciales seguirán estando operativos", sin más detalles al respecto.

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente del país, JD Vance, según confirmó el miércoles la Casa Blanca, en medio de los llamamientos de la comunidad internacional para un acuerdo negociado que ponga fin a la ofensiva contra Irán, que ha derivado en un conflicto en Oriente Próximo con importantes impactos sobre la economía mundial.

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, antes de asistir a un mitin de campaña electoral del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, el 7 de abril de 2026, en Budapest. Janos Kummer / Getty Images

"Una tontería"

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, por su parte, ha considerado este miércoles que sería "una tontería" que las negociaciones "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades contra Líbano, a manos de Israel, al tiempo que ha reiterado que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego.

"Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía a Líbano y, simplemente, no era así. Nunca hicimos esa promesa. Nunca dimos a entender que fuera a ser así", ha remarcado en declaraciones a los medios agregando que sería una "tontería", aunque también "elección de Irán", permitir que "esta negociación se venga abajo en un conflicto en el que están siendo duramente criticados por lo de Líbano, que no tiene nada que ver con ellos".

Atribuyendo esta coyuntura en la cual mientras Israel y la Casa Blanca aseguran que Líbano estaba excluido del acuerdo, mientras que las autoridades paquistaníes, mediadoras en las negociaciones, dicen lo contrario, a "un malentendido legítimo", Vance ha considerado que existe "mucha propaganda malintencionada y mucha mala fe en las negociaciones".

Así, el responsable norteamericano ha aclarado que "lo que está ocurriendo" en estos momentos es que Estados Unidos quiere "enviar a los negociadores a Pakistán y participar de buena fe en la negociación", aunque "algunos locos en los márgenes de la sociedad iraní filtren información de forma anónima, ya sea con fines propagandísticos porque se sienten avergonzados o porque no les gusta lo que ha pasado".

Por otra parte, Vance se ha referido al estratégico estrecho de Ormuz, cuyo "paso seguro" pero controlado ha sido anunciado este martes por las autoridades iraníes, para señalar que han estado "observando un aumento del tráfico" por este punto que permanecía bloqueado por Irán tras la escalada de hostilidades desatada a finales de febrero.

"Creemos que estamos viendo indicios de que los estrechos están empezando a reabrirse", ha anotado el vicepresidente aludiendo a una bajada en los mercados del petróleo y del gas. No obstante, ha recalcado, si Irán ofrece reabrir los estrechos y ello no ocurre, Trump no cumplirá con sus condiciones.

Líbano, en canal

Líbano, la piedra de toque de este acuerdo, en este momento, junto a Ormuz, sigue este jueves abierta en canal. Israel, que dice que está listo para "volver a la batalla" en Irán en cualquier momento, perpetró ayer los ataques aéreos israelíes más graves, que han causado la muerte de al menos 254 personas en un solo día, en una fuerte escalada que siguió al anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Líbano ha declarado un día de luto nacional, cerrando las instituciones públicas y ondeando las banderas a media asta, mientras el país se recupera de uno de los días de ataques más mortíferos de los últimos meses. El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, y el presidente francés, Macron, describieron los recientes ataques contra el Líbano como "ataques dolorosos" y subrayaron la urgencia de detener la violencia para proteger a los civiles y salvaguardar la estabilidad regional.

Un grupo de rescatadores trabaja en un edificio hundido por el ataque masivo de Israel del 8 de abril de 2026 sobre Beirut (Líbano), que dejó más de 250 muertos. Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "inequívocamente" esa oleada de ataques, que también deja 1.100 heridos, y ha llamado al cese "inmediato" de la violencia. "El secretario general condena inequívocamente los ataques masivos perpetrados por Israel en todo el Líbano el 8 de abril, que causaron la muerte y heridas a cientos de civiles, incluidos niños, así como daños a la infraestructura civil", ha recogido su portavoz, Stéphane Dujarric.

En el mismo comunicado, Guterres "condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles y está profundamente alarmado por el creciente número de víctimas", extendiendo asimismo sus condolencias al Gobierno y a la sociedad libanesa.

"Tras el anuncio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, la actividad militar en curso en Líbano representa un grave riesgo para dicho alto y para los esfuerzos por lograr una paz duradera e integral en la región", ha alertado antes de reiterar "su llamamiento a todas las partes para que cesen inmediatamente las hostilidades".

Al hilo, el dirigente portugués ha mantenido que "el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, debe respetarse en todo momento". "Los civiles y los bienes civiles deben protegerse siempre, y los ataques dirigidos contra ellos son inaceptables", ha agregado.

"No existe una solución militar al conflicto. El secretario general sigue haciendo un llamamiento a todas las partes para que utilicen los canales diplomáticos y reafirmen su compromiso con la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", ha reclamado Guterres acerca del texto aprobado en 2006, que ya entonces reclamaba el fin de las hostilidades.