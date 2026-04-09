Los soldados rusos están aterrorizados por el despliegue de los nuevos drones "marcianos" que está usando Ucrania: "Son rápidos, irrastreables e inaudibles"

En Rusia ha crecido la preocupación por un nuevo tipo de drones que podría estar utilizando Ucrania, si cabe más difíciles de detectar que los que ya se usaban hasta ahora. Según han comentado algunos blogueros rusos y ha recogido el medio británico Express, el Ejército ucraniano está usando un nuevo tipo de dron que en Rusia han definido ya como "marciano". Son, según dicen, mucho más difíciles de detectar o derribar con los equipos electrónicos existentes, lo que hace que se haya escrito ya un nuevo capítulo dentro de lo que muchos llaman ya "guerra de drones".

Aunque no existe información oficial por parte de las autoridades ucranianas sobre este tipo de drones, hay reportes acerca del posible uso de sistemas de navegación alternativos al GPS, mucho más vulnerable. El nuevo sistema recuerda al que utiliza por ejemplo la NASA en Marte con alguno de los drones de exploración, de ahí el apodo.

Estos drones podrían ser utilizados fuera del rango de interrupciones electrónicas convencionales, lo que los hace más peligrosos. Moscú no ha encontrado por ahora la manera de bloquear o interferir en su control remoto, algo que se hace habitualmente con otro tipo de drones para evitar que terminen golpeando.

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los drones han ocupado un lugar central. Son utilizados por ambos bandos tanto para ataque como para avituallamiento de las tropas. Informes recientes sobre el conflicto apuntan a que Ucrania ha podido alcanzar objetivos estratégicos detrás de las líneas rusas gracias al uso de drones.

Esto hace que en Rusia se investigue cada vez con más ahínco la posibilidad de interferir en este tipo de drones y evitar más ataques y más graves.

Como sucede en las guerras, el conflicto entre ambos países ha derivado también en una batalla por la innovación bélica. Mientras Ucrania usa cada vez más operadores aéreos no tripulados, Rusia investiga a su vez nuevas sistemas antiaéreos más complejos.

De lo que no hay duda es que los drones están modificando la forma en la que se producen las guerras.