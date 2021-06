El delirante troleo de Chris Hemsworth a Chris Evans

Para ello, utilizó un posado con Chris Pratt , protagonista de Jurassic World, en lo que parece ser una foto del rodaje de Thor: Love and Thunder, que llegará en principio a los cines en febrero de 2022. Ambos comparten elenco en la película —en la que repiten sus papeles de Marvel de Thor y Star Lord— junto a Natalie Portman o Christian Bale.

El australiano decidió felicitar a Evans por su cumpleaños con una imagen en la que aparecían dos Chris muy conocidos de la industria cinematográfica. Él mismo y otro que... no era Evans.

Es innegable que cada vez que Chris Hemsworth se manifiesta en sus redes sociales, sube el pan. El humor del actor, que ya se ha quedado con la etiqueta de ‘Thor’ para toda la vida, arrasa entre sus seguidores. Lo raro es que el número de interacciones y Me gusta que recibe no bloqueen su móvil. Esta vez, la víctima de su troleo ha sido Chris Evans , su compañero de Vengadores en el papel de Capitán América. El chiste le ha dejado casi 5,5 millones de likes.

View this post on Instagram

“Feliz 40 cumpleaños Chris Evans, siempre serás el número uno de mi álbum”, ha escrito con sorna.

Los followers de Hemsworth se han acordado en los comentarios de otro gran Chris de Hollywood, Chris Pine, para seguirle el juego al dios Thor y continuar con la broma. El mensaje “venga ya. Obviamente, ese es Chris Pine ”, es uno de los más repetidos en el muro.

Otros, en cambio, se han ‘percatado’ de la increíble transformación de Evans — “está muy diferente”, “cómo ha cambiado con los años”—, mientras que algún despistado ha comentado inocentemente “creo que te has equivocado de Chris”.

Aunque con tanto Chris en la meca del cine, no es difícil liarse... el propio suegro de Pratt, el actor Arnold Schwarzenegger, confundió al marido de su hija con Chris Evans en una videollamada de Instagram para recaudar fondos para Greater Good.

“Hola Chris Evans. No, Chris Evans no, lo siento. Lo he arruinado todo desde el principio, Chris Pratt ”, rectificó. Aunque supo solventarlo con un buen chiste: “Debería saber tu nombre, eres mi yerno favorito”. Algo obvio, según Pratt porque... es su único yerno. “Será mejor que sea tu favorito”, advirtió.