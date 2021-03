El verano pasado, casi sin proponérmelo, tuve una cita con un chico de la universidad. Aunque no lo conocía muy bien, lo poco que habíamos hablado en clase me hacía pensar que era una persona decente. Después de una mala experiencia el año anterior, me había abstenido por completo de toda experiencia amorosa. Quizás fue por curiosidad o porque estaba cansada de aislarme, les di la espalda a mis miedos y acepté su proposición.

Tras el confinamiento de primavera, esta nueva relación me ofrecía una vuelta a la normalidad. Me gustaba pasar el tiempo con él y nos seguimos conociendo durante el verano.

En nuestra primera cita, aunque estaba permitido el contacto, mantuvimos la distancia de seguridad. A mi padre le estaban haciendo unas pruebas en el hospital por unos problemas de salud y, hasta que no salieran todas bien, no quería poner en peligro su vida.

Aunque ese primer día fue extraño por la distancia que tuvimos que mantener, fue la mejor cita que había tenido en mucho tiempo. Pasar la tarde en el parque bebiendo cerveza me parecía una forma perfecta de reincorporarme a la vida social. Nos despedimos con un choque de codos y noté que me hacía ilusión la perspectiva de volver a verle.

A lo largo de los siguientes meses, tuvimos otras seis citas. La normativa vigente nos permitía formar una burbuja y pasar el tiempo juntos sin tener que guardar distancias. Una vez más, la vida volvía a parecer normal y me lo estaba pasando bien conociendo a un chico nuevo. El único problema era la distancia a la que vivíamos. Aunque no estábamos muy lejos en kilómetros, tardábamos hora y media en coche o dos horas en metro en reunirnos.

A medida que pasaban los meses, el coronavirus volvió a asomarse a nuestras vidas. Los casos volvieron a aumentar en el Reino Unido y, cuando nos confinaron otra vez en noviembre, nos quedó claro que no íbamos a poder vernos si no rompíamos las reglas. No se podía viajar con el confinamiento perimetral y quedar al aire libre era cada vez más complicado con la llegada del invierno.

Aunque la decisión estaba clara, no fue sencilla de tomar. Tras unas conversaciones obligadas e incómodas, le dije que no iba a romper las normas para quedar con nadie.

Él lo entendió, no me hizo sentir mal en ningún momento y no me presionó para que cambiara de parecer. Yo misma era consciente de la suerte que tenía de haber encontrado a una persona tan poco tóxica, pero eso solo hizo que fuera más duro dejarle ir.