Una médica se lleva más de 2.400 'me gusta' con su respuesta a estas palabras de Ayuso

También se quejó de las notas de corte: “Hay muchos estudiantes que podrían ser excelentes médicos pero que no están estudiando en las facultades de medicina porque se quedan con las notas de corte al borde y no pueden acceder por pocas décimas porque no hay facultades”.

La médica ha respondido a estas palabras de Ayuso a través de su cuenta de Twitter: “A ver señora, hace un año que me echaron de la baja que estaba cubriendo en la Comunidad Autónoma de Madrid, y me enteré por el mensaje de de la seguridad social, nadie me llamó. Llevo un año en bolsa demandante de empleo si que NADIE me haya llamado”.