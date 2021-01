Una sanitaria denuncia el "desahucio" de su unidad: "Se llevaban las cosas mientras atendíamos a dos embarazadas"

La situación se aventura larga —“nos hablan de meses”— y podría afectar al número de personas en su sección. “A las matronas no se nos tiene en consideración. Somos tres y nos dijeron que la que sobrara podrían reubicarla de enfermera en otras cuestiones. Es una aberración. Yo llevo 20 años de matrona; he trabajado de enfermera y podría volver a trabajar de ello pero me costaría adaptarme de nuevo”.

“No es fácil hacer una media pero podríamos decir que atendemos cuatro partos por día, más allá de que haya jornadas con uno y otras con diez. Pero lo grave es cuando se dan casos extremos. Lo que no ocurre en tres meses de repente ocurre en un día. Yo en muchos meses no viví un desprendimiento de placenta y en un mismo turno pasé dos”.

Esta sanitaria insiste en que lo peor de todo es el trato recibido. “No fue muy amable, no. Uno de los responsables nos llegó a decir ‘pues no sé por qué tenéis tanta ansiedad’ y vaya, si nos tratan peor que un trapo creo que tenemos derechos, al menos a llevar esta situación como pueda”.

Desprotegidas frente a la primera ola

“Llevamos un año pasándolo mal porque al principio definieron nuestra zona como “no covid”, cuando las embarazadas podían llegar contagiadas. Hasta abril o mayo no se comenzaron a hacer PCR´s a nuestras pacientes”, recuerda indignada.

Su enfado va más allá de lo ocurrido el viernes. Ya habían notado cierto desplazamiento profesional en la falta de protección que recibieron en la primera ola. “Riesgos laborales no se ha preocupado por nosotros. A mí no me pueden decir que una señora de parto no genera aerosoles, porque esa mujer puede perfectamente arrancarse la mascarilla y gritar. Ya me lo han hecho algunas mujeres.

La matrona, pese a todo, tiene claro dónde está y a qué se enfrenta. “Obviamente no somos una UCI de coronavirus, dentro de lo malo hemos tenido suerte pero no deja de ser zona de riesgo. Cuando viene una mujer de urgencia no sabes su estado serológico y no te vas a parar a eso”. “Siempre llevamos doble mascarilla, pero no siempre llevamos un EPI y cuando ocurre una urgencia sales corriendo como estés: mi prioridad es clara, la madre y el bebe”.