Una tuitera hace historia con esta portada en su cuaderno de Matemáticas: más de 50.000 'me gusta' y subiendo

Twitter La portada de una tuitera sobre el Among Us y las Matemáticas.

El Among Us es, sin duda alguna, el juego del momento. Youtubers y creadores de contenido como Ibai Llanos han hecho que no haya un día en el que no se suban vídeos de partidas a este videojuego a Twitter.

Sus partidas consisten en que los jugadores con el rol de impostor tienen que matar disimuladamente a los otros participantes. Después, estos tendrán que tratar de descubrir a los asesinos.

Esta división de personajes y su labor de investigación ha llevado a hacer numerosos montajes entre sus usuarios.

Una tuitera ha conseguido uno de los más exitosos. La joven ha dibujado para la portada de su cuaderno de Matemáticas a dos personajes: el asesino con un cuchillo y uno normal.

Además, ha especificado que las mates son el impostor mientras que ella es el jugador normal. ¿Os imagináis que me hago viral por mi portada de ‘Mates’? JAJAJAJAJAJ”, se preguntaba.

Pues efectivamente, se ha hecho viral y su creación ya ha superado las 50.000 me gusta en Twitter.