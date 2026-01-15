Un experto advierte de que lo que muchísima gente hace con el aceite de oliva en casa es un error: "Esto no te lo van a contar en la etiqueta"

Jerónimo Palacios, dueño de Molino & Cata, empresa especializada en el sector de los Aceites de Oliva Virgen Extra, ha advertido de un error muy frecuente que muchos cometemos a la hora de almacenar en casa el aceite de oliva virgen extra.

El experto, que tiene la empresa junto a Mercedes Uceda, especialista en cata de aceites de oliva virgen y profesora de la Universidad de Jaén, ha señalado directamente que "usar una aceitera es la manera más fácil de cargarse el aceite".

Según explica Palacios, "una aceitera de estas de cuarto de litro nos puede durar un mes" y "en un mes este aceite se ha enranciado".

El aceite se oxida

"El aceite es una grasa, interactúa con el aire y con el aire se oxida", recuerda antes de mostrar en imágenes de lo que habla, enseñando dos botellas de una misma marca de aceite.

"Tenemos esta botella que ha estado expuesta a la luz simplemente porque la tenemos con tester en la tienda", dice enseñando el líquido, de tono amarillento y comparándolo con el de la otra: "Y fijaos en esta que acabo de sacar de una de las cajas, que está completamente verde".

La clave: espacio oscuro y seco

"El espacio que queda se rellena con aire y, al rellenarse con aire, esto empieza a oxidar la grasa", subraya.

Por eso, insiste en que "la única manera de mantener tu aceite de oliva bien es en un espacio oscuro, seco y, si no te queda más remedio que utilizar una aceitera, nunca, nunca, nunca utilices aceiteras transparentes".

En cambio, da alternativas mejores y avisa: "Esto no te lo van a contar en una etiqueta".

"Siempre utiliza aceiteras como esta, de gres con un pitorro de acero inoxidable".

"Cada vez que la gastes, no la rellenes, lávala primero".

Las tres normas básicas para conservar al aceite

La sociedad cooperativa de segundo grado Oleoestepa, una empresa productora y comercializadora de aceite de oliva virgen extra fundada en 1986, da también consejos similares para guardar el aceite:

Evitar el calor. "Una exposición prolongada al calor puede provocar la evaporación de los diferentes alcoholes presentes en el aceite de oliva virgen extra, deteriorando su textura y haciéndola más ligera".

Mantener el aceite de oliva virgen extra en un lugar fresco y seco (con poca humedad), y que mantenga una temperatura más o menos constante.

Protegerlo de la luz. La luz directa es otro de los aspectos que más afectan a la composición del aceite de oliva virgen extra, por eso es recomendable guardar los envases de aceite en un lugar oscuro o con muy poca luminosidad. También está la opción de comprar directamente el aceite de oliva virgen extra en envase de lata o botella de vidrio grueso de color oscuro.