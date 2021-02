El viaje al corazón de QAnon del exjefe de Seguridad Nacional de Trump

Su mención a la ley marcial le trajo una avalancha inmediata de críticas por parte de los altos cargos militares, que publicaron una declaración conjunta:

“El Ejército de los Estados Unidos no desempeñará ningún papel en la determinación del resultado electoral”.

Pese a que Flynn y su grupo insistieron en que necesitaban “guerreros” y que todavía podían evitar la victoria de Biden, abandonaron el Despacho Oval con las manos vacías. Pero la gira de Flynn no acabó ahí. El día anterior al asalto al Capitolio, Flynn se presentó en la capital diciendo: “Washington, D.C. se ha olvidado de lo que significa ser un patriota”. También les dio las gracias a los Soldados Digitales y advirtió al Congreso de que los seguidores de Trump volverían al día siguiente para evitar la certificación del resultado electoral.

“Queremos que sepáis que no vamos a apoyar una mentira. ¡No vamos a apoyar una mentira!”, le dijo Flynn a una enardecida multitud.

Después del asalto

Flynn no ha llamado mucho la atención desde el asalto al Capitolio, en parte porque Twitter lo ha bloqueado a él, a su hermana y a miles de seguidores de QAnon. En cambio, su hermano Joseph sí que ha conservado su cuenta con cientos de miles de seguidores, pese a estar también asociado a la secta.

“Q tenía razón en muchas cosas, pero no va a venir nadie a solucionar esto. Han superado a Trump”, escribió en Telegram un seguidor de la secta.

La inauguración del presidente Joe Biden fue una tragedia inesperada para muchos seguidores de QAnon , que esperaban el cumplimiento de la profecía de La Tormenta, por la que Trump o sus aliados aparecerían en el último momento para impedir que Biden jurara el cargo. Algunos perdieron la fe al ver que no sucedía nada:

“En realidad no es Trump quien está al mando, sino Flynn”, decía uno.

Flynn volvió a aparecer en público a comienzos de febrero en el podcast The Right Side, de Doug Billings. Flynn sonaba abatido y afirmaba que el Partido Republicano había “apuñalado en el corazón” a Trump. Instó a los oyentes a rezar y a implicarse más en la política local. Asimismo, intentó distanciarse de las teorías de QAnon. Cuando Billings le preguntó si Trump había invocado la Ley de la Insurrección para sacar a los militares a la calle y tomar el control del país, Flynn respondió que no tenía sentido.