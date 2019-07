Cómo es mi vida siendo hipocondríaca

Cuando tenía 15 años, creía de manera irracional que tenía algún tipo de cardiopatía, pero no había ninguna prueba que lo respaldara. Cuando cumplí 18 y comencé la Universidad, me di cuenta de que tenía ansiedad con frecuencia desde que había empezado a tomar unas píldoras anticonceptivas distintas. Estaba preocupada a todas horas por lo que pudieran estar haciéndole a mi organismo y no dejaba de pensar en los efectos secundarios. Además, me preocupaba más mi salud porque estaba viviendo fuera de casa. Al año siguiente, a los 19, mi salud se convirtió en el núcleo de mi ansiedad. Cada vez estaba más obsesionada con que me pasaba algo malo, por muy irracional que le pareciera a todo el mundo. Tenía prácticamente cada síntoma que leía por internet y estaba pendiente de que no me aparecieran dolores ni bultos.

Estaba tan obsesionada que me hacía enfermar a mí misma; sufrí ansiedad, pérdida de peso, ataques de pánico y caída de pelo. Estaba convencida de que mis preocupaciones eran más graves de lo que pensaba en un principio. Me hicieron numerosos análisis de sangre, pero solo me detectaron estrés.