⁠Maria Albero, cocinera y divulgadora gastronómica con más de 700.000 seguidores: "Demasiada gente dice verdaderas barbaridades"

A veces, perseguir los sueños es la mejor de las opciones. Es el caso de María Albero. Esta cocinera alicatina dejó su empleo en la banca y se aventuró, de la noche a la mañana, a estudiar cocina en la Escuela de Hostelería de su provincia. Hizo sus practicas en L'Escaleta, un restaurante con estrella Michelin. Ahora, en su perfil de Instagram, Saboreanda, reúne más de 700.000 seguidores.

La chef no solo celebra haber tomado la mejor de las decisiones en su camino vital. También se ha hecho con el premio Blogueros Cocineros en 2019, y tiene tres libros. El último lo ha estrenado recientemente. Se llama Casa. Las recetas de mi madre, una autoedición que rinde homenaje a la figura de su madre.

"Este libro es algo muy personal, está dedicado a mi madre y a esa su cocina con la que crecí en casa. Es más, este libro está hecho con ella, son sus recetas. Así que sentí la necesidad de hacerlo yo todo, cuidarlo como quería y arriesgarme", explica en conversación con El País. Aun así, confiesa que sus dos anteriores libros, publicado con la editorial RBA, fueron, "probablemente", fruto de tener más de 100.000 seguidores en redes sociales.

Al ser preguntada, precisamente, si le importa el número que mantenga de seguidores en las redes sociales lo tiene claro. "Sinceramente no". Eso sí, analiza las tendencias y escucha siempre las reclamaciones de sus seguidores pero "no vivo obsesionada con los Me Gusta".

"Hoy en día, el término influencer está contaminado, porque somos muchos y demasiada gente que dice verdaderas barbaridades, sobre todo con temas vinculados a la nutrición", asegura en conversación con el medio de comunicación. "Creo que la clave está en ser honesta, en saber qué quieres transmitir", continúa.

Un ejemplo a seguir

A veces, dejar de lado lo que se espera de uno mismo es la fórmula de la felicidad. A pesar del miedo al cambio, Albero tomó la decisión que le cambió la vida. "Cuando dejé la banca lo primero que hice fue apuntarme a la escuela de hostelería. Y, desde entonces, no dejo de estudiar. Tienes que estar renovándote constantemente. No solo en materia de cocina, sino también tener nociones sobre fotografía, vídeo, edición...", explica la creadora de contenido.

"Solamente dejé de ser lo que se espera de mí y pasé a ser yo misma", recuerda. "En eso intento ser muy honesta con mi manera de hacer las cosas y defender mi tierra, el producto local y las cocinas tradicionales", termina.