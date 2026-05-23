Christophe Fouquet, CEO de ASML, la mayor tecnológica de Europa: "No empezamos a correr, ni siquiera a caminar, y ya teníamos delante todos los obstáculos"

Europa apuesta cada vez más por la IA en un intento de no quedarse atrás o más bien entrar, pero hay voces discordantes.

La ley de inteligencia artificial que aprobó la Unión Europea hace unos años, ante la aparición de la IA en todo el mundo, sigue siendo un motivo de enfado por parte de algunas empresas europeas.

Una normativa que restringe las posibilidades de desarrollar modelos potentes en Europa y que hace que algunas compañías tengan que recurrir a opciones externas. Algo que ha destacado en una entrevista al medio Político, Christophe Fouquet, consejero delegado de ASML.

Se trata de la mayor empresa tecnológica de Europa en capitalización bursátil. Está valorada en algo más de 515.000 millones de euros y cuenta con un equipo que supera los 44.000 trabajadores.

Christophe Fouquet ha explicado, desde las oficinas de su empresa, que el 99% de las ventas de máquinas de la compañía provienen de fuera de Europa, algo que es clave para el desarrollo de la cadena de suministro de IA a nivel mundial.

"No empezamos a correr, ni siquiera a caminar, y ya teníamos delante todos los obstáculos que nos impedían dar siquiera el primer paso", ha asegurado en la entrevista, antes de reconocer que esta normativa europea "no beneficia al sector".

"Lo harán en otro lugar"

El miedo es que todas esas inversiones en el sector tecnológico se queden paralizadas en Europa y los inversores decidan irse al extranjero. Por ello, según el citado medio, responsables políticos de la UE ya abren la puerta a que una parte de la ley sea más laxa, en lo que tiene que ver con las aplicaciones de IA industrial.

Un cambio que el CEO de ASML celebra y que ve lógico, porque es algo similar a lo que ocurre con otros sectores industriales y advierte de que si impiden ese desarrollo, terminarán yéndose fuera de Europa. "Si no pueden hacerlo aquí, lo harán en otro lugar", ha señalado.

Preguntado sobre una posible fábrica de chips propia en Europa, Christophe Fouquet ha asegurado que la "idea de que la Comisión o la UE construyan una fábrica o un centro de datos quizás no sea la mejor". "Deberíamos dejar eso en manos de los líderes industriales, porque ellos saben cómo hacerlo", ha añadido.

"Si se instalara una fábrica de semiconductores como esta en Europa, todas las obleas que se fabricaran se exportarían a Estados Unidos. Entonces nos encontraríamos en una situación en la que Europa subvenciona un gran proyecto y la producción de este proyecto se destina a otro lugar", ha explicado.