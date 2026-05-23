Marco Rubio asegura que hay avances en las conversaciones entre EEUU e Irán para un acuerdo: "Se han hecho algunos progresos"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una rueda de prensa sobre Irán en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026.

"Se han logrado algunos avances". El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha abierto la puerta, desde la India, a un posible acuerdo con Irán. Desde allí, asegura que Estados Unidos podría tener "algo que decir" en las próximas horas.

"Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", ha declarado Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EEUU en Nueva Delhi.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha advertido de que la crisis exige soluciones definitivas y ha reiterado que la postura inamovible de la Casa Blanca es que Teherán "nunca podrá tener un arma nuclear".

"Este problema tiene que resolverse, ya que el presidente (Donald Trump) ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los estrechos deben permanecer abiertos y sin peajes. Ellos tienen que entregar su uranio altamente enriquecido", ha sentenciado Rubio.

El secretario de Estado ha enfatizado que la Casa Blanca busca resolver la crisis mediante una solución diplomática negociada y deslizó que podría haber novedades en esa dirección incluso antes de que concluya su actual visita a la India, el próximo martes.

"Esperamos que se haga por la vía diplomática, en eso estamos trabajando. Y quizás haya algo de qué hablar sobre ese tema en algún momento mientras me encuentre aquí en esta visita", ha avanzado.

"Avances alentadores"

Pakistán, el que se ha convertido como país intermediador en estas conversaciones desde hace meses, ha asegurado este sábado que las conversaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un "entendimiento final" entre Irán y Estados Unidos.

"Las intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final", ha asegurado la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) en un comunicado, al concluir la visita de mediación del jefe del Ejército, Asim Munir, a la capital iraní.

Casi en paralelo, el Ministerio de Exteriores iraní ha coincidido este sábado en que ha habido un mayor acercamiento de posturas durante la semana y ha señalado que, aunque no hay un acuerdo definitivo cerrado, todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".

El portavoz del ministerio iraní, Esmail Bagaei, ha detallado que las partes tratan de acordar un memorando de entendimiento sobre una propuesta de catorce puntos centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.