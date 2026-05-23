Un informático español pierde su piso por culpa de fondo para convertirlo en vivienda turística y desarrolla un sistema para cazar apartamentos turísticos ilegales que ya triunfa en Europa

Comprar un piso no es una decisión que la gente suela tomar a la ligera. La adquisición de un inmueble es, sin lugar a dudas, una situación sumamente relevante en la vida de las personas, tanto personal como económicamente.

No obstante, ese tipo de operaciones, en ocasiones, se complican. En 2015, Francesc Serrano negoció la compra de una vivienda en Barcelona. La transacción parecía estar encarrilada; sin embargo, se cayó en la última instancia.

Cuando llegó la hora de concretar la compra, Serrano se llevó la sorpresa de que el propietario había vendido, sin previo aviso, el edificio entero a un fondo de inversión para convertir el bloque en pisos turísticos. “Me quedé fuera de juego y no sabía si había sido una casualidad o algo sintomático”, manifiesta el ingeniero de sistemas en entrevista con el diario El País.

Dicha situación fortuita impulsó a Serrano a emprender; de esta manera fundó Talk & Code. Se trata de una plataforma digital que emite alertas para identificar las anomalías de las viviendas que salen al mercado de alquiler turístico.

Talk & Code salió a flote tras un inicio rocoso

“Esta solución es un software de cumplimiento normativo. No solo detecta que la vivienda tiene un número de licencia y es el correcto, sino que comprueba que los servicios que ofrece son los ofertados. A partir de aquí la Administración se encarga de sancionar, en su caso”, detalla el creador de la herramienta.

Serrano subraya que el iniciar la empresa no fue una tarea sencilla, ya que prácticamente nadie estaba interesado en sus servicios. “Al principio nadie nos hacía caso”, comenta.

Con el pasar del tiempo, dicho panorama fue cambiando. La administración pública se posicionó como su clientela principal. “Unos años después tenemos la suerte de que nos necesitan”, complementa. La asistencia de Talk & Code se extiende a lo largo de varias comunidades autónomas, tales como Cataluña, Galicia y Andalucía.

Incluso ya está en funcionamiento en otros países europeos como, por ejemplo, Irlanda, Inglaterra e Italia. A futuro, Serrano espera incursionar en el mercado del sudeste asiático, América Central y Oriente Próximo. “Es un negocio escalable, que se adapta a las necesidades específicas de cada uno”, señala.

Finalmente, cabe apuntar que en el 2025 la empresa ingresó medio millón de euros. De hecho, la compañía ya rechazó una oferta de compra por parte de una corporación extranjera.