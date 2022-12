Vox presenta fuera de plazo las enmiendas a los Presupuestos de Ayuso

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado fuera de plazo sus enmiendas parciales al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2023, por lo que la Mesa de la Asamblea del lunes será la que decida que pueda debatirse en comisión e incluirse en el texto posteriormente, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.



El texto refleja que se ha registrado a las 12.06 horas, después de que Rocío Monasterio ayer dijera que registraban estas iniciativas al no haber llegado a un acuerdo de Presupuestos con PP al no incluir sus propuestas, lo que suponía una “humillación” para sus votantes”.



Ayer, la líder de Vox aseguró que no iban a ser un “obstáculo” pero que no podían plasmar su firma de acuerdo a las cuentas regionales cuando no habían añadido sus propuestas.



Las enmiendas van en sentido de la derogación de la Ley Trans, la subida salarial de los médicos y la reducción de la inversión de Radio Televisión Madrid (RTVM). También la creación de un registro antiokupas, eliminación de todas las partidas dirigidas a cursos y libros de género y eliminación de las tasas FP. Asimismo, piden reducir los gastos en el Gobierno.