Toni Acosta argumenta en una frase por qué es feminista radical y le llueven los corazones y aplausos
La actriz ha pasado por el podcast 'Poco se habla'.
"Soy feminista radical y el término feminazi no existe". Así de clara ha sido la actriz y humorista Toni Acosta en su reciente paso por el podcast Poco se habla, conducido por Ana Brito y Xuxo Jones.
"¿Cuál es nuestro holocausto, ponerles a planchar?", ha ironizado la intérprete de cintas como Padre no hay más que uno o series como Policías o Un paso adelante en un clip que, en las últimas horas, no para de compartirse y comentarse en redes sociales.
Sobre ser feminista radical, Acosta incide en que "no se puede ser de otra manera": "Feminista es que exigimos igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, ¿qué te quedas, a medio camino? O lo eres o no lo eres".
Además de una gran cosecha de aplausos y corazones, sus palabras han despertado comentarios como éstos:
- ENORME 👏🏼 No se puede explicar mejor ❤️Esta mujer me encanta como actriz,de verdad me flipa. Como persona tiene que ser la caña
- Si, yo también soy feminista como la mayoría de la población española, ser feminista es querer la igualdad entre hombres y mujeres. Pero si existe el hembrismo, mal llamado feminazi, que son pocas pero hacen mucho ruido
- 🔥Feminazi= echa la culpa de todo al hombre, solo quiere destruirlo y defiende que el mundo sería mejor sin los hombres . ❤️Feminista= persona que quiere la igualdad en todo independientemente del género
- En tan pocas palabras ha dicho todo 👏👏👏👏👏
- Radical nunca es bueno
- Adoro a esta mujer, pero aquí, no lleva razón
- Se puede decir más alto pero no más claro 👏👏👏👏
- El problema viene cuando la “gente” no sabe distinguir entre feminismo, hembrismo o machismo. Y tener q estar explicando esto todo el rato es agotador . Brava 🙌🔥❤️
- El problema no es el feminismo el problema es de los que sienten amenazados por el feminismo y no analizan sus verdaderas razones xa sentirse así. 🤷🏾♀️