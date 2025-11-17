Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Toni Acosta argumenta en una frase por qué es feminista radical y le llueven los corazones y aplausos
Toni Acosta argumenta en una frase por qué es feminista radical y le llueven los corazones y aplausos

La actriz ha pasado por el podcast 'Poco se habla'.

La actriz Toni Acosta, fotografiada en el estreno de 'Todos los lados de la cama' en Madrid el 12 de noviembre de 2025.
La actriz Toni Acosta, fotografiada en el estreno de 'Todos los lados de la cama' en Madrid el 12 de noviembre de 2025.GTRES

"Soy feminista radical y el término feminazi no existe". Así de clara ha sido la actriz y humorista Toni Acosta en su reciente paso por el podcast Poco se habla, conducido por Ana Brito y Xuxo Jones.

"¿Cuál es nuestro holocausto, ponerles a planchar?", ha ironizado la intérprete de cintas como Padre no hay más que uno o series como Policías o Un paso adelante en un clip que, en las últimas horas, no para de compartirse y comentarse en redes sociales.

Sobre ser feminista radical, Acosta incide en que "no se puede ser de otra manera": "Feminista es que exigimos igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, ¿qué te quedas, a medio camino? O lo eres o no lo eres".

Además de una gran cosecha de aplausos y corazones, sus palabras han despertado comentarios como éstos:

  • ENORME 👏🏼 No se puede explicar mejor ❤️Esta mujer me encanta como actriz,de verdad me flipa. Como persona tiene que ser la caña
  • Si, yo también soy feminista como la mayoría de la población española, ser feminista es querer la igualdad entre hombres y mujeres. Pero si existe el hembrismo, mal llamado feminazi, que son pocas pero hacen mucho ruido
  • 🔥Feminazi= echa la culpa de todo al hombre, solo quiere destruirlo y defiende que el mundo sería mejor sin los hombres . ❤️Feminista= persona que quiere la igualdad en todo independientemente del género
  • En tan pocas palabras ha dicho todo 👏👏👏👏👏
  • Radical nunca es bueno
  • Adoro a esta mujer, pero aquí, no lleva razón
  • Se puede decir más alto pero no más claro 👏👏👏👏
  • El problema viene cuando la “gente” no sabe distinguir entre feminismo, hembrismo o machismo. Y tener q estar explicando esto todo el rato es agotador . Brava 🙌🔥❤️
  • El problema no es el feminismo el problema es de los que sienten amenazados por el feminismo y no analizan sus verdaderas razones xa sentirse así. 🤷🏾♀️
