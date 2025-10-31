Un 52% de los jóvenes entre 16 y 24 años dice que se ha ido muy lejos con el feminismo: Ana Morgade explica qué hacer con ellos

La cómica Ana Morgade ha concedido una entrevista a Iñako Díaz-Guerra en El Mundo donde ha hablado, en gran medida, de la situación de la comedia en España. Ha comentado la actriz que cuando empezó en el mundo del espectáculo sólo estaba Eva Hache ahora, como le ha dicho el periodista, hay más mujeres haciendo comedia como Carolina Iglesias, Henar Álvarez y Lalachús.

"Ahí aparecimos tres o cuatro que empezamos a sacar la cabecita y ahora, al fin, hay mogollón de cómicas que tienen visibilidad y relevancia", ha señalado la cómica que, entre otros trabajos, fue el rostro de Zapeando, el programa vespertino de laSexta durante muchas temporadas.

En un momento de la entrevista, el periodista le ha preguntado por la ruptura del tópico de que las mujeres no son graciosas. "El mundo es el que es y el mundo es machista. Es una realidad. Hace poco he leído un libro que me ha parecido muy molón y lo estoy recomendando sin parar, ¿Y los hombres qué?, de Caitlin Moran. Me encanta cómo presenta el feminismo y habla de cómo lograr que los chavales jóvenes se sientan incluidos en ese movimiento", ha señalado.

"Para mí es superimportante y algo que todavía está por cuajar, que todo el mundo entienda que el feminismo es un movimiento global y que a todo el mundo le hace la vida mejor. Eso es algo que está todavía muy en pañales y todavía hay mucha gente que no se siente apelada, que siente que no va con ellos y que sigue aferrada a viejos prejuicios, en la comedia como en todo", ha señalado.

Antifeminismo en el CIS

Tiene razón Ana Morgade con su comentario puesto que según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recogía a finales de 2024 que el 52% de los jóvenes encuestados entre 16 y 24 años, se mostraba "muy o bastante de acuerdo" con la siguiente afirmación: "Se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de género que ahora se discrimina a los hombres".

Recoge el medio Ethic que este mismo barómetro decía que "las mujeres de todas las generaciones son más feministas que los hombres, siendo la diferencia mayor en la franja citada".

De ahí la pregunta de Iñako Díaz-Guerra, recogiendo el guante de Morgade con su réplica anterior: "Hay una ola antifeminista en cierta juventud que no parece ir a menos". ¿Y qué se puede hacer con esto? Hablar, hablar y hablar.

"Es cierto y en ese tipo de casos lo más interesante es preguntar y escuchar porque, creo, la mayoría de hombres que reaccionan así es por miedo y cuando alguien está muy asustado no sirve de nada decirle que lo que está haciendo está mal o que su reacción es ridícula. Así no le ayudas a calmarse. Lo importante es decirle: "¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Cómo estás? Vale, vamos a hablarlo. Estoy aquí. Cuéntame". Sólo así vamos a poder entendernos", ha respondido Morgade.