Diez días después de su estreno por todo lo alto, el estanque reflectante de Trump ya no refleja el agua

El pasado 4 de junio se completó la renovación del estanque situado frente al Monumento a Abraham Lincoln, en Washington D. C., pero el resultado de los trabajos encargados por el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha sido el esperado.

Poco más de diez días después de su estreno por todo lo alto, ya no se ve el "American Flag Blue" (color azul de la bandera estadounidense) con el que el mandatario norteamericano había ordenado pintar el fondo del estanque.

La rehabilitación no ha sido precisamente barata: 16 millones de dólares (unos 13,8 millones de euros, al cambio actual). Pero la realidad es que en estos momentos el agua está teñida de verde debido a las algas.

En testimonios recopilados por la agencia de noticias Reuters, algunos ciudadanos han expresado sus dudas sobre la utilidad de la costosa renovación del estanque del Monumento a Lincoln.

Otros, por su parte, han señalado que la formación de las algas que han coloreado el agua de verde es simplemente un problema pasajero y que lo importante es que, gracias a los trabajos de rehabilitación, las instalaciones han experimentado una mejora generalizada.

"Yo pediría que me devolvieran el dinero"

Un transeúnte crítico con lo ocurrido en el estanque ha afirmado que habría que solicitar la devolución de los 16 millones de dólares que el Gobierno de EEUU ha invertido en la obra. "Yo probablemente pediría que me devolvieran el dinero o algo así", ha indicado.

"Lo siento, me da pena ese pobre tipo de allí con la escoba, que está intentando que toda la fuente de los espejos vuelva a tener el mismo color. Solo es un tipo, y la fuente es enorme, así que no sé. Quiero decir, había que arreglarlo, pero no sé si merecía la pena. ¿Cuánto costó? 16 millones de dólares o así. No sé, no veo gran diferencia", ha añadido el individuo.