El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, asiste a una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, en París, el 3 de junio de 2026.

La Fiscalía de París (Francia) ha abierto una investigación preliminar por presunto acoso moral y puesta en peligro de terceros a raíz de varios episodios trágicos acontecidos entre el personal de la sede del Ejecutivo galo. Y es que en un periodo de apenas siete meses, la Administración que presta servicio al primer ministro, Sébastien Lecornu, ha registrado dos suicidios, dos tentativas de suicidio y el fallecimiento de un trabajador en las dependencias oficiales del Palacio de Matignon.

La conmoción por estos hechos se hizo pública tras las revelaciones de la emisora France Inter, que informaron sobre la apertura de las actuaciones judiciales iniciadas a finales del mes de junio. El caso ha puesto bajo el foco las condiciones de trabajo de un organismo clave del Estado francés, en medio de un contexto de continuas reorganizaciones políticas.

¿Estamos ante una mera coincidencia por dramas personales paralelos o hay nexos en común que tengan que ver con el entorno laboral? Es lo que ahora la justicia tratará de aclarar.

El detonante de la intervención de la Justicia fue la notificación formal cursada el pasado 25 de junio por un representante del personal de la sede ante la fiscal de París, a la que se sumó la denuncia penal presentada por una funcionaria adscrita al servicio de correspondencia del primer ministro. La agente, identificada con el nombre ficticio de "Laura" para proteger su confidencialidad y con más de 30 años de antigüedad en la función pública, intentó quitarse la vida en abril de 2026 al tratar de arrojarse a las vías del tren cerca de su domicilio. Fue rescatada en el último instante por otro viajero. Cuatro meses antes de este hecho, la empleada ya había redactado su testamento para organizar su funeral.

Según explicó su abogada, Christelle Mazza, a la agencia AFP o al diario Libération, la funcionaria atravesó un periodo de 16 meses de humillaciones, aislamiento laboral y marginación por parte de su entorno de trabajo. De acuerdo con la letrada, Laura fue excluida de las reuniones de equipo y reubicada en un despacho en el sótano del inmueble.

Su hospitalización a finales de abril por elevado riesgo de suicidio se produjo unos días después de recibir una convocatoria para un expediente disciplinario. La medida se tomó tras haber inscrito a un compañero de trabajo en plataformas de comercio electrónico con menciones injuriosas, una acción por la que la empleada pidió disculpas y que la mutua del propio trabajo vinculó de forma directa con su sufrimiento profesional.

A este caso se añaden otros hechos ocurridos en la misma administración pública. El primero data de octubre del pasado año, cuando un funcionario de la Dirección de Información Legal y Administrativa (DILA) intentó autolesionarse con una cuchilla de afeitar en su lugar de trabajo. Ye en este 2026, de marzo, cuando otro trabajador, de 59 años y en situación de baja médica frecuente, se quitó la vida al lanzarse a las vías del tren, tras dejar un mensaje explicativo.

En el mismo mes y en el mismo año, un agente falleció en su domicilio mientras se encontraba en modalidad de teletrabajo, poco después de mantener una acalorada discusión con su superior sobre la desaparición de unas botellas en miniatura de licor, en un contexto calificado en informes internos como de "disfunciones de dirección".

Además, se investigó el hallazgo en junio, hace menos de dos meses, de un empleado sin vida en los aseos de la institución, de cuyo caso no han trascendido más detalles.

La versión de Matignon

Ante la difusión de las denuncias, los Servicios del Primer Ministro emitieron una respuesta oficial ayer por la tarde para ofrecer, al fin, su versión sobre los acontecimientos que han pasado de rumores en los pasillos parisinos a toda una investigación judicial por lo penal.

Respecto a la funcionaria del servicio de correspondencia, la Administración sostiene que su intento de suicidio tuvo lugar después de que la trabajadora fuera "suspendida de empleo e imputada por acoso a sus propios equipos".

En el caso de la tentativa de suicidio de 2025, las investigaciones internas concluyeron que el incidente "no era imputable al servicio" en el que desempeñaba sus funciones el agente.

En las muertes de marzo pasado, los servicios del (ahora) liberal Lecornu confirmaron los fallecimientos de ambos trabajadores -uno en baja prolongada y el otro en trabajo remoto- e indicaron que se están llevando a cabo aún investigaciones administrativas para determinar si existe algún vínculo directo con el entorno profesional.

Ante el fallecimiento de junio de este año, Matignon aseguró que la muerte registrada en los baños del edificio obedeció a "causas naturales", sin más lecturas.

La dirección de la administración de la pficina, encabezada por Laure Marion, ha mantenido reuniones con los representantes del personal y afirma que "la prevención de los riesgos psicosociales es una prioridad absoluta". Para abordar la situación, el Ejecutivo ha encomendado a una firma externa la realización de una auditoría integral sobre el conjunto de sus dependencias.

Sin embargo, las explicaciones del Gobierno han sido contestadas por una de las abogadas denunciantes. Christelle Mazza afirmó a France Inter que la respuesta oficial "mantiene una negación inaceptable" y demuestra "la gestión política y piramidal de los servicios administrativos del Estado".

Entrada principal al Hotel de Matignon, residencia oficial y lugar de trabajo del primer ministro de Francia, en París, en una imagen de archivo. Getty Images

El impacto de la inestabilidad política

Tanto representantes de los trabajadores y sindicatos como testimonios recabados por los medios señalan que las tensiones internas se han intensificado tras la disolución de la Asamblea Nacional decretada por el presidente Emmanuel Macron en junio de 2024, en un intento de cortocircuitar el ascenso de la extrema derecha. Desde entonces, la administración central ha experimentado una rápida sucesión de ejecutivos liderados por Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y, a día de hoy pero no se sabe por cuánto tiempo, Sébastien Lecornu.

La constante alternancia de ministros, equipos directivos y prioridades de trabajo ha generado, según las denuncias, un escenario de reorganizaciones continuas, pérdida de referencias organizativas y una marcada competencia entre empleados por mantener sus puestos dentro de la estructura estatal. A eso se suma la disparidad de los ministros, algunos de diferentes formaciones para contentar a los socios de Gobierno, que aumenta el sindiós.

Aunque la administración pública francesa cuenta con precedentes de planes de prevención contra el suicidio en cuerpos específicos como la Policía Nacional o la Gendarmería, la apertura de una investigación penal por acoso institucional en el propio gabinete del primer ministro representa un hecho sumamente inusual en el corazón del poder galo.

El Palacio de Matignon y sus servicios asociados reúnen actualmente a unos 3.500 a 4.000 funcionarios distribuidos en medio centenar de organismos, direcciones y misiones independientes.