Qué es el '8647' que ha aparecido en el National Mall: el número convertido en bandera contra Trump y en caso judicial

El National Mall es un gran parque ubicado en el centro de Washington D. C. que está considerado el corazón político de EEUU. Cuenta con una extensión de unos 4 kilómetros desde el Monumento a Abraham Lincoln hasta el Capitolio. Además, al norte se encuentra la Casa Blanca.

En el césped de ese lugar tan simbólico ha aparecido un gran dibujo del número '8647'. En concreto, este jueves, en las imágenes en directo de la cámara web situada en lo alto del Monumento a Washington, se podían apreciar un '8' muy visible, junto con un '6', un '4' y un '7' menos evidentes.

Tal y como explican desde el medio de comunicación británico The Guardian, las cifras no han sido elegidas al azar. Son números que tienen un importante significado desde el punto de vista político.

El '86' se utiliza con frecuencia en el sector de la restauración para indicar que hay que detener o eliminar algo. Y el '47' se debe a que Donald Trump es el 47.º presidente de EEUU. Es decir, el creador o creadores (por el momento se desconoce la autoría) ha expresado de esa críptica manera que Donald Trump debe abandonar la Casa Blanca.

La Policía de Parques de EEUU ha explicado que "aproximadamente a las 11:30 de la mañana, se respondió a una denuncia de vandalismo en el césped oeste del Monumento a Washington". Los agentes han añadido que "los números '8647' estaban marcados en el césped" y han informado de que "se han recogido muestras de césped para analizarlas. La investigación sigue en curso".

Por su parte, un portavoz del Departamento del Interior de EEUU, que ha calificado lo ocurrido como "vandalismo demencial", ha subrayado que "el departamento se toma muy en serio cualquier amenaza contra el presidente, y nuestra Policía de Parques de EEUU investigará este incidente y exigirá responsabilidades a los culpables".