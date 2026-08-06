"Safari humano" en Ucrania: un dron ruso persigue a un vendedor de verduras en un mercado de Jersón

Captura del vídeo en el que se ve la humareda tras el ataque de un dron ruso contra una zona donde furgonetas vendían fruta y verdura en Jersón (Ucrania), en agosto de 2026.

Las imágenes duran apenas unos segundos, pero retratan la realidad diaria que vive la ciudad ucraniana de Jersón, situada a orillas del río Dniéper, en la Ucrania invadida por Rusia hace más de cuatro años. En el vídeo, publicado por la Policía Nacional de Ucrania y viralizado por su presidente Volodimir Zelenski, se observa un dron de corto alcance flotando a poca distancia de una furgoneta estacionada y rodeada de cajas de frutas y verduras. Un arsenal peligrosísimo, al parecer.

Un hombre de 52 años, identificado posteriormente como Yurii, corre desesperadamente alrededor del vehículo sosteniendo un teléfono móvil en la mano, en un intento por esconderse del artefacto, que lo sigue de cerca. Tras rondar la zona durante unos 25 segundos, el avión no tripulado, explota mientras el comerciante intenta ponerse a cubierto detrás de la furgoneta.

Yurii, residente de la vecina región de Mikolaiv y que se había desplazado temprano a Jersón para comercializar sus productos, sobrevivió milagrosamente a la explosión, pero sufrió lesiones por metralla en la espalda y ambas piernas, además de una conmoción cerebral y estado de shock.

"El hombre del vídeo no muestra indicios de ser un combatiente; simplemente está trabajando en el mercado. Sin embargo, para el ejército del país agresor, sigue siendo un objetivo", señaló la policía ucraniana en un comunicado oficial. Las autoridades locales han hablado de un "safari humano" en toda regla.

"Es un campo abierto, no hay a dónde ir"

Desde la cama de un hospital donde se recupera de sus heridas, Yurii relató cómo se produjeron los hechos mientras descargaba la mercancía junto a su esposa, quien logró huir a tiempo y resultó ilesa. "Apenas acababa de poner la sombrilla y empezar a sacar las cajas. De repente oímos el zumbido, pero ni siquiera podíamos verlo. Vino desde detrás del mercado, de entre unos matorrales, volando muy bajo", explicó el vendedor en una entrevista difundida por la administración militar regional.

"Es una zona abierta. No hay a dónde ir. Es aterrorizante, realmente aterrorizante", añadió el frutero al mostrar las marcas de la metralla en su cuerpo.

El incidente ha provocado inmediatas reacciones de condena por parte del Gobierno ucraniano, que denuncia un patrón deliberado de hostigamiento a civiles mediante vehículos aéreos no tripulados controlados mediante visión en primera persona (FPV). Además, el objetivo seleccionado para el ataque, que es a las claras civil, hace de este tipo de acción un posible crimen de guerra, ya que los no implicados militarmente en un conflicto no deben nunca ser las dianas de un ataque.

El presidente Zelenski calificó la grabación de "estremecedora" a través de una publicación en la red social X. "Hoy muchos se han quedado impactados por otro vídeo del 'safari' de drones que los rusos están llevando a cabo contra civiles en Jersón. Rusia se ha vuelto loca. Debemos actuar y apoyar la vida de forma que obligue a Rusia a pensar seriamente en la paz", expone. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, tildó la agresión de "barbárico crimen de guerra" que busca aterrorizar a la población. "Exige condena internacional y justicia, pero miles de crímenes similares nunca llegan a la luz pública", denunció en su canal de Telegram.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa de Rusia no ha emitido comentarios sobre este incidente en particular. Si bien Moscú niega de manera constante dirigir sus ataques contra objetivos civiles, Ucrania y diversos organismos internacionales sostienen lo contrario.

Una ciudad bajo asedio aéreo constante

Desde que las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad de Jersón a finales de 2022, la población local ha quedado bajo la línea de fuego de las tropas rusas posicionadas al otro lado del río Dniéper.

En los últimos meses, el uso de drones armados guiados a distancia ha transformado la vida cotidiana de la urbe, amenazando a peatones, ciclistas, transportistas y pequeños comerciantes. Sólo en el mes de julio de 2026, los ataques con drones en la ciudad dejaron 29 muertos y 395 heridos, según datos aportados a la BBC por Yaroslav Shmanko, jefe de la administración militar local. En la urbe aún residen unas 50.000 personas.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania ha registrado un incremento del 37% en las víctimas civiles durante la primera mitad de 2026 en comparación con el año anterior, un repunte impulsado por la intensificación de las incursiones con drones y misiles.

En 2025, una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que los ataques rusos con drones contra la población civil en la región de Jersón son "a gran escala, sistemáticos y forman parte de una política coordinada por el Estado", advirtiendo que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.