Reino Unido lanza un mensaje a sus ciudadanos mirando de reojo a Rusia: "Necesitamos gente lista a luchar por su país"

El rumbo de la guerra en Ucrania, las ambiciones de Vladímir Putin y el contexto geopolítico internacional ha obligado a muchas potencias europeas, como Alemania o Francia, a replantearse algunas cuestiones. Muestra de ello son iniciativas como el servicio militar voluntario y con salarios de 2.600 euros que ofrece Alemania o el servicio militar voluntario de jóvenes que empezará a ofrecer el país galo a partir de 2026.

No son los únicos que están planteando medidas. En Reino Unido, por ejemplo, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Mariscal del Aire Sir Richard Knighton, ha afirmado a la BBC que se necesita "más gente dispuesta a luchar por su país", así como "una respuesta de toda la sociedad", incluyendo un incremento de las fuerzas regulares, cadetes y reservas.

Y es que, según defendió el mismo, aunque solo hubiese una mínima oportunidad de que Rusia llevase a cabo un posible ataque contra el Reino Unido, lo cierto es que sucesos como los ataques híbridos demuestran que hay que tener cuidado ante ciertas amenazas.

"Todos los días Reino Unido está sujeto a una avalancha de ciberataques procedentes de Rusia y sabemos que agentes rusos están intentando llevar a cabo sabotajes y han cometido asesinatos en nuestras costas", ha señalado el jefe de Defensa británico, quien ha querido subrayar que el ejército ruso se ha convertido en una "potencia dura que está creciendo rápidamente".

"Necesitamos que los líderes políticos y de defensa expliquen la importancia de la industria para la nación, y necesitamos que las escuelas y los padres alientan a los niños y jóvenes a emprender carreras en la industria", ha sentenciado el mismo. Las declaraciones de este surgen apenas unas semanas después de que se hiciese público que las Fuerzas Armadas del Reino Unido registrasen su primera ganancia neta en años con más reclutamientos que bajas.