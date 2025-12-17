Una experta advierte: lo que hace mucha gente en casa entre las 7.00 y las 9.00 es un error que cuesta dinero aunque no lo parezca

Diciembre es uno de los meses más críticos del año en cuanto a gasto en calefacción. El frío aprieta y el calor es más que necesario en casa para poder conservar la salud y el bienestar. El precio a veces se dispara y cualquier gesto puede ser clave para ahorrar.

En este sentido, la plataforma TarifaLuzHora, que gestiona Selectra, líder en comparación y gestión de gastos del hogar y empresas, ha avisado de un error muy común y también muy sencillo de solucionar que comete mucha gente a diario.

"Existe un error muy común al ventilar en invierno que hace que tu calefacción trabaje el doble y por supuesto que pagues más en la factura. La acción de ventilar es necesaria, por supuesto, pero hacerlo mal en diciembre es como tirar el calor por la ventana", empieza avisando una experta de la plataforma en un vídeo distribuido en sus redes sociales.

Según subraya, "la mayor parte de la población ventila nada más levantarse, entre las 7.00 y las 9.00 de la mañana" y eso tiene un problema grande: "Son las horas en que más frío hace fuera y cuando tu casa pierde todo el calor acumulado. El resultado es que la calefacción se pone a funcionar a tope para recuperar la temperatura y eso se nota en la factura".

La OCu recomienda entre 19 y 21 grados

"La clave no es ventilar menos, sino mejor", destaca antes de dar una recomendación clara: "Abre varias ventanas a la vez para crear una corriente cruzada y solo de 5 a 15 minutos. Y mejor a mediodía o a primera hora de la tarde, que es cuando menos frío hace fuera. Así renuevas el aire, bajas la humedad, y la calefacción no tiene que empezar desde cero".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que una temperatura en casa de 19ºC a 21ºC es razonable mientras que por la noche es aconsejable que en los dormitorios baje a entre 15ºC y 17ºC. "Cada grado de más supone un incremento del 7% en el consumo", advierte ese organismo.