El Gobierno da la cara por primera vez ante la imputación de Zapatero: "El principio fundamental es la presunción de inocencia"

El Gobierno ha dado la cara este martes después de conocer la información adelantada por el diario El Confidencial de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional, convirtiéndose así en el primero de la historia de la democracia. Ante esta situación, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha transmitido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la "absoluta confianza" que depositan en Zapatero y ha reafirmado que "hay que dejar trabajar a la justicia".

"Desde la tranquilidad, desde la confianza, desde prudencia y el respeto a la Justicia afrontamos esta noticia", ha dicho recalcando que "respetamos la labor de la Justicia, pero también la presunción de inocencia".

La portavoz ha defendido que los préstamos a diferentes aerolíneas durante la pandemia permitieron salvar empresas y empleos y ha hecho hincapié en que se concedieron siguiendo procedimientos "absolutamente pulcros y transparentes", autorizados por la Comisión Europea y validados por el Tribunal de Justicia de la UE y por el Tribunal de Cuentas.

Además, Saiz ha emitido una pregunta al aire: "¿Quién es Zapatero?". A lo que ha asegurado tener "tanto afecto" por el expresidente como "inquina tiene la derecha". Además ha repasado que su trayectoria: "Le ganó a la derecha cuando menos se lo esperaba. Fue el presidente que hizo la mayor transformación social del país con avances en derechos y justicia social y bajo su mandato terminó con ETA. Hay un principio fundamental que es el de la presunción de inocencia y como jurista no puedo más que insistir en este principio".

No se ha quedado ahí y ha apuntado que "desde esta mesa quiero recordar que el origen de esta denuncia es del grupo ultraderechista llamado Manos Limpias".

"El presidente Zapatero tuvo un liderazgo leal y limpia y estamos viendo cuál es la oposición que está haciendo el Partido Popular que lo único que hace es tratar de manchar su buen nombre", ha proseguido. "Máximo respeto a la justicia y máxima colaboración. Dicho esto, no podemos olvidar que el origen es una denuncia de Manos Limpias", ha dicho.

Respecto a la noticia de la Cadena Ser respecto a los mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que "no va a comentar las conversaciones privadas".

Patxi López: "Ni es un corrupto ni se ha corrompido"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes que el expresidente "no es un corrupto" ni se ha "corrompido". En una rueda de prensa en la Cámara Baja, López ha dicho que no se cree que el expresidente sea un "corrupto" ni que se haya podido corromper, sino que "al revés, es el único presidente que no ha tenido ningún ministro imputado".

A su juicio, Zapatero ha mantenido siempre "una conducta ejemplar", ha defendido su presunción de inocencia y ha pedido prudencia hasta que se pueda analizar en profundidad el auto judicial.

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