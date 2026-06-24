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Trump carga contra España por su postura con Irán y la califica como "un desastre"
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Trump carga contra España por su postura con Irán y la califica como "un desastre"

El presidente de Estados Unidos reprocha a Pedro Sánchez la negativa a facilitar el uso de bases españolas durante la guerra con Irán y Mark Rutte interviene para matizar sus críticas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump, enfadadoREUTERS

Donald Trump ha vuelto a poner el foco sobre España. El presidente de Estados Unidos aprovechó una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval para cargar duramente contra el Gobierno español por su posición durante la guerra con Irán y dejó una de las frases más llamativas de la jornada.

"España es un desastre. España es terrible", afirmó Trump ante los medios, antes de insistir en que el país "no es un buen grupo" dentro de la Alianza Atlántica por negarse a facilitar el uso de sus bases militares para operaciones estadounidenses contra Irán.

"No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen grupo, no es para nada un buen grupo", aseguró el mandatario republicano, que situó a España entre los aliados que, a su juicio, no respondieron como esperaba Washington durante el conflicto.

Rutte interviene para rebajar el choque

Las palabras de Trump provocaron una inmediata reacción del propio Mark Rutte, que salió al paso de las críticas para defender el papel de los aliados europeos y, de paso, tratar de rebajar el enfrentamiento con España.

El secretario general de la OTAN reconoció que hubo "casos aislados" de países que optaron por no abrir sus bases al Pentágono, pero rechazó que esa fuera la tónica general.

"Ha habido casos aislados que realmente le han decepcionado, pero, en términos generales, sus aliados europeos han estado ahí", respondió Rutte, quien recordó que entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegaron desde bases europeas durante el conflicto.

Trump amplía sus críticas a otros aliados

Aunque España fue el principal objetivo de sus reproches, Trump también mostró su malestar con otros socios europeos. El presidente estadounidense aseguró sentirse "decepcionado" con Reino Unido, Alemania y Francia, al considerar que tampoco ofrecieron el apoyo logístico esperado en determinados momentos de la guerra.

Aun así, Rutte insistió en destacar la cooperación global de Europa y aprovechó la reunión para felicitar a Trump por la actuación estadounidense frente a Irán. "Quiero dejar muy claro cuán importante es lo que están haciendo respecto a Irán", afirmó el dirigente neerlandés, quien sostuvo que los ataques estadounidenses sirvieron para impedir que Teherán avanzara en su programa nuclear.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Washington y varios aliados europeos, con diferencias cada vez más visibles sobre el papel que deben desempeñar en los conflictos internacionales y el grado de implicación militar que Estados Unidos espera de ellos.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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