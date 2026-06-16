Ucrania lanza un 'bloqueo logístico' contra el ejército ruso: los nuevos drones de medio alcance golpean a 300 kilómetros del frente y han cuadruplicado la destrucción de depósitos y rutas de suministro rusas

El contragolpe logístico y militar de Ucrania con sus drones al ejército ruso no se detiene. Ni las recientes y mortales oleadas de Rusia contra Kiev y otros puntos de la geografía ucraniana han frenado la estrategia de defensa y ataque de las tropas de Volodimir Zelenski. Siempre, con un elemento clave que está sustentando buena parte de su operativa desde hace meses: sus aeronaves no tripuladas.

Analistas y expertos internacionales han puesto de relieve la eficacia de las nuevas tácticas ucranianas aprovechando un poderío que Rusia no consigue frenar. Desde hace meses, incluso enclaves recónditos muy en el interior de la Federación Rusa se han convertido en objetivos a atacar por parte de Kiev.

Ante su evidente inferioridad numérica en el frente y tras casi cuatro años y medio luchando contra una invasión parcial desde que Putin diera la orden el 24 de febrero de 2022, Ucrania sigue desarrollando su 'plan alternativo'.

En los últimos meses, por no decir años, el avance ruso se ha visto frenado y apenas hay movimientos en la línea del frente, donde cada pequeño y semiabandonado municipio se toma como una gran conquista.

A nivel aéreo, Ucrania ha compaginado su defensa del frente, con recuperación de territorio incluida, como ha venido informando el propio Volodimir Zelenski, con otros 'golpes' a los intereses rusos. Por ejemplo, en infraestructuras críticas, arsenales de armamento, depósitos de defensas aéreas y puntos clave para las líneas de suministro.

El objetivo, como detalla el medio internacional Business Insider, es aislar partes del campo de batalla donde se mueve Rusia, dificultando al máximo sus desplazamientos tanto de personal como de armamento y provisiones para soportar las durísimas condiciones de vida.

No es solo que Ucrania posea mejores drones, sino que manejan una mejor planificación, que no consiste simplemente en responder a los ataques rusos.

"Lo que estamos viendo actualmente es una nueva fase de la guerra", asegura al citado medio Kateryna Stepanenko, experta en guerra rusa del Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de investigación con sede en Estados Unidos.

La estrategia le está funcionando a Kiev. "En mayo, Rusia no logró prácticamente ningún resultado significativo en el campo de batalla", en palabras de Zelenski. A ojos de los analistas, mayo de 2026 marcó el primer mes en casi tres años en el que Putin perdía territorio bajo su poder en Ucrania con respecto al mes anterior