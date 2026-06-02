Por primera vez desde 2023, Rusia pierde más territorio del que conquista en Ucrania: calculan un retroceso neto de casi 115 km² solo en mayo

Una nueva matanza de Rusia sobre Kiev ha devuelto parte del foco internacional a la guerra en Ucrania. Camino de los cuatro años y medio de una invasión que Putin creía cuestión de semanas, el conflicto continúa asestando golpes mortales a uno y otro bando, sin que haya demasiadas novedades de relieve en las posiciones de los frentes.

Desde hace tiempo, Rusia ha visto frenado su avance en el este de Ucrania, en un Donbás cuyo mando sigue reclamando pero que no consigue conquistar por completo. Antes bien, las tropas de Putin habrían perdido terreno por primera vez desde 2023.

Un informe del sistema DeepState UA, utilizado por analistas internacionales para monitorizar la evolución del frente, detalla que Rusia ha ganado alrededor de 14 kilómetros cuadrados en mayo. Se trata de una ganancia relativamente baja para el notable esfuerzo de recursos económicos, tecnológicos y también humanos por conquistar nuevas posiciones.

Solo en el citado mes de mayo se han recrudecido las hostilidades bélicas en un alto porcentaje, pasando de algo más de 5.000 enfrentamientos directos en abril a más de 7.000 en el recién acabado mes, como detalla una investigación de Business Insider.

El dato de los 14 kilómetros cuadrados de 'conquistas' rusas contrasta con la evidencia de que su ejército habría perdido nada menos que 114 kilómetros cuadrados; esto es, casi siete veces más de lo ganado. Así lo atestigua también el Instituto para el Estudio de la Guerra, un organismo con sede en EEUU.

El dato de mayo de 2026 supone la primera 'ventaja' absoluta a nivel mensual para Ucrania desde el verano de 2023, cuando lanzó una contraofensiva en el este y sur del país que le llevó a recuperar amplias zonas. Aquel fue su último gran golpe, tras haber recuperado un año antes Jerson y Járkov en otra operación sorpresa.

El de 2023 fue un éxito parcial, porque incluso los altos mandos ucranianos matizaron que la tardanza en actuar limitó sus réditos. Desde entonces, Rusia no ha dejado de ganar terreno, aunque de forma lenta.

Tres años después, el reportaje de Business Insider a partir de datos de la Inteligencia internacional detalla el efecto que ha tenido, por encima de otros elementos, la industria de drones por parte de Kiev.

El aumento de estos ataques de media distancia contra centros logísticos y de operaciones rusas ha provocado amplios repliegues por parte de Moscú, que ha llegado a perder posiciones en ataques sin presencia humana, un hito ucraniano que anunció públicamente Volodimir Zelenski y que ha generado el interés de las grandes potencias y también de la OTAN como bloque.