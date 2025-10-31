Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
20 años de Leonor en 20 imágenes: así ha cambiado la heredera
20 años de Leonor en 20 imágenes: así ha cambiado la heredera

La hija mayor de los reyes alcanza la veintena convertida en la perfecta princesa: educada, empática, discreta y bien formada. Poco queda de aquella Leonor, de pelo rubio rizado, a la que veíamos en contadas ocasiones, inseparable de su hermana y consciente de su papel desde aquellos primeros años. 

Con apenas dos meses de vida, Leonor protagonizó su primer posado navideño junto a sus padres.
1. El nacimiento de la herederaCon apenas dos meses de vida, Leonor protagonizó su primer posado navideño junto a sus padres.Javier Fuentes
Su primer verano en Mallorca, con sus abuelos y a bordo del yate Fortuna. Eran los tiempos de esplendor de la familia real, después llegarían el Caso Noos, Botswana, las tartejas opacas...
  2. Primeras vacaciones en MariventSu primer verano en Mallorca, el de 2006, con sus abuelos y a bordo del yate Fortuna. Eran los tiempos de esplendor de la familia real, después llegarían el Caso Noos, Botswana, las tarjetas opacas...Getty Images
En 2007, durante el tradicional posado de la familia real en Marivent, Leonor y sus primos Froilán y Victoria Federica se convirtieron en protagonistas con sus travesuras.
  3. Sus primos, compañeros de juegosEn 2007, durante el tradicional posado de la familia real en Marivent, Leonor y sus primos Froilán y Victoria Federica se convirtieron en protagonistas con sus travesuras.Dusko Despotovic
En septiembre de 2008, la princesa Leonor se convirtió en alumna del colegio Santa María de los Rosales. En la foto, el primer día, feliz de la mano de sus padres.
  4. Primer día de coleEn septiembre de 2008, la princesa Leonor se convirtió en alumna del colegio Santa María de los Rosales. En la foto, el primer día, feliz de la mano de sus padres.Carlos Alvarez
  5. Protagonista del Domingo de PascuaLeonor de la mano de su hermana junto al obispo de la catedral de Palma el domingo de Pascua de 2009.Dusko Despotovic
Leonor y su hermana se convirtieron en las protagonistas de la recepción ofrecida en Zarzuela a la selección de fútbol tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010.
  6. Una más de 'La Roja'Leonor y su hermana se convirtieron en las protagonistas de la recepción ofrecida en Zarzuela a la selección de fútbol tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010.Carlos Alvarez
Una de las primeras apariciones de Leonor en el Club Náutico de Palama para ver el concierto de Jaume Anglada.
  7. Otro clásico de las vacaciones en MallorcaUna de las primeras apariciones de Leonor en el Club Náutico de Palama para ver el concierto de Jaume Anglada.Carlos Alvarez
Una preciosa imagen junto a su madre durante el verano de 2012 en Palma de Mallorca.
  8. Aquellos veranos en MallorcaUna preciosa imagen junto a su madre durante el verano de 2012 en Palma de Mallorca.Europa Press
El 19 de junio de 2014, Felipe VI fue coronado rey. Leonor, junto a su madre y su hermana, fue testigo de este momento histórico.
  9. Su padre, rey de EspañaEl 19 de junio de 2014, Felipe VI fue coronado rey. Leonor, junto a su madre y su hermana, fue testigo de este momento histórico.Juan Naharro Gimenez
El 20 de mayo de 2015, Leonor celebró su primera comunión en la capilla del colegio Santa María de los Rosales.
  10. Primera comuniónEl 20 de mayo de 2015, Leonor celebró su primera comunión en la capilla del colegio Santa María de los Rosales.Europa Press
La princesa Leonor acompañó a sus padres, ya convertidos en reyes, al acto de apertura de la 12ª legislatura en el Parlamento en noviembre de 2016.
  11. Sus primeros actos oficiales como herederaLa princesa Leonor acompañó a sus padres, ya convertidos en reyes, al acto de apertura de la 12ª legislatura en el Parlamento en noviembre de 2016.Eduardo Parra
La princesa Leonor junto a su padre durante la grabación del discurso de Navidad del rey en 2017.
  12. Tras los pasos de su padreLa princesa Leonor junto a su padre durante la grabación del discurso de Navidad del rey en 2017.Handout
El 30 de enero de 2018, la princesa Leonor recibió de manos de su padre una de las más altas condecoraciones, la Orden del Toisón de Oro.
  13. El Toisón de OroEl 30 de enero de 2018, la princesa Leonor recibió de manos de su padre una de las más altas condecoraciones, la Orden del Toisón de Oro.CARLOS ALVAREZ
En 2019, leyó su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias. Al día siguiente fue la gran protagonista en la visita a Asiegu, elegido Pueblo Ejemplar ese año.
  14. Sus primeros Premios Princesa de AsturiasEn 2019, leyó su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias. Al día siguiente fue la gran protagonista en la visita a Asiegu, elegido Pueblo Ejemplar ese año.WireImage
En pleno confinamiento por la pandemia, Leonor y su hermana participaron desde el Palacio de la Zarzuela en la lectura continua de El Quijote.
  15. El Día del Libro en pandemiaEn pleno confinamiento por la pandemia, Leonor y su hermana participaron desde el Palacio de la Zarzuela en la lectura continua de El Quijote.Getty Images
En agosto de 2021, la heredera abandonó España para iniciar sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales.
  16. Una nueva etapa escolar en GalesEn agosto de 2021, la heredera abandonó España para iniciar sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales.Getty Images
Tras finalizar el primer curso en el Atlantic College, Leonor cumplió con uno de sus más importantes compromisos, la entrega de los Premios Princesa Girona. En la foto, en la recepción previa con los ganadores y los miembros del patronato.
  17. Otros premios con su nombre, los Princesa de GironaEn julio de 2022, tras finalizar el primer curso en el Atlantic College, Leonor cumplió con uno de sus más importantes compromisos, la entrega de los Premios Princesa Girona. En la foto, en la recepción previa con los ganadores y los miembros del patronato.Getty Images
El día de su 18 cumpleaños, Leonor protagonizó uno de los momentos más simbólicos como heredera de la corona: jurar la Constitución.
  18. Su 18 cumpleañosEl día de su 18 cumpleaños, Leonor protagonizó uno de los momentos más simbólicos como heredera de la corona: jurar la Constitución.Getty Images
La princesa conduciendo su propio coche por el centro de Palma de Mallorca en el verano de 2024. Junto a ella viajaban su madre, su hermana y su abuela Sofía.
  19. Ya conduce su propio cocheLa princesa conduciendo su propio coche por el centro de Palma de Mallorca en el verano de 2024. Junto a ella viajaban su madre, su hermana y su abuela Sofía.Getty Images
El pasado mes de septiembre, Leonor ingresó en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia, para completar su tercer y último curso de formación militar.
  20. Su último año de formación militarEl pasado mes de septiembre, Leonor ingresó en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia, para completar su tercer y último curso de formación militar.Europa Press via Getty Images
Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 