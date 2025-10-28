Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 cosas básicas que todo el que vaya a tener perro debería poseer
Cuando te planteas tener una mascota canina debes hacerte primero con un un equipo de productos que vas a necesitar relacionadas con su alimentación, descanso, paseos, higiene, juegos y salud.

Susana Pérez de Pablos
Un perro con su comedero.
Los dos primeros básicos para tu nuevo amigoSe trata del comedero y el bebedora, vitales para su alimentación. Elige unos que sean de un material fácil de lavar y adecuado al tamaño del perro, para que sea ajusten a sus necesidades.Getty Images
  La corra, ¿rígida o extensible?Para pasear a tu mascota necesitarás una correa y un arnés. Algunos expertos son partidarios de las correas rígidas, para que vayan a tu lado y las extensibles están bien  para espacios muy abiertos.dpa/picture alliance via Getty
  Un buen lugar de descansoUn perro debe tener una cama adaptada a su tamaño, que sea cómoda y mullida, junto a una mantita suave. Conviene escoger un lugar más adecuado para que se relaje e identifique como su rincón personal.Getty Images
  La higiene, la base de una vida sanaEl veterinario es el que mejor te puede aconsejar el tipo de champú que le va mejor tu raza de mascota, así como la asiduidad con la que debes bañarle y consejos sobre cómo hacerlo mejor.Getty Images
  El botiquín imprescible ante cualquier situaciónDebes tener preparado un botiquín específico para tu mascota. Debe contener desde gasas y vendas, a tijeras, pinzas, jeringuillas, una loción desinfectante, pomada y la medicación que tenga prescrita.Getty Images
  El cepillo adecuado para él o ellaNo es lo mismo tener un golden retriever, que tiene el pelo más largo, que un teckel, que lo tiene corto. Cada raza o incluso animal necesita un cepillo adecuado al tipo de pelo y a su sensibilidad.Getty Images
  Su juguete preferidos, juego y acompañamientoUn perro sin juguetes es como un niño sin ellos. O peor. Algunos aprenden a entretenerse solos con ellos, les ayudan, si tienen la dureza adecuada, cuando les salen los dientes y tendrán su preferido.Getty Images
  Un transportín, por su seguridadA muchos dueños de mascotas no les gusta meterlas en un transportín, pero es la manera más segura de llevarles, en pequeños desplazamientos en coche o viajes. Es más, la normativa sobre ello es clara.Getty Images
  Para evitar sarro o algo peorUn perro necesita tener los dientes limpios como las personas. En principio, deberías hacerlo cada día. Así evitas que bacterías y restos de comida creen una placa y sarro que les inflamen las encías.Getty Images
