Advertencia para quienes vean este tipo de pájaros en sus jardines en febrero

Dar de comer es una efectiva forma de atraer a los pájaros a nuestros jardines en estos meses de frío, especialmente en febrero. Las aves, además de animar el escenario con sus vuelos y su piar, contribuyen al buen funcionamiento de esos ecosistemas.

Ahora bien, has de tener en cuenta que los comederos colgantes no son la manera adecuada de alimentar a todas las especies, como avisan en The Mirror. A los mirlos, acentores comunes —a los que podemos confundir con gorriones— y petirrojos les resulta muy difícil agarrarse al sistema de comederos suspendidos así que no podrán alimentarse bien.

¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues para asegurarse de que comen lo adecuado es utilizar una superficie plana para colocar el pienso o las semillas. "Puede ser una mesa para pájaros, un tramo abierto de césped cortado o un área de patio. Simplemente esparce la comida y observa cómo tus invitados emplumados saltan para picotear la comida en paz", aconsejan en este artículo.