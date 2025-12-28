Rodrigo, argentino viviendo en Zaragoza: "Entré al bar a las 7 de la tarde y estaba repleto. Me quedé sorprendido"

España se ha consolidado en los últimos años como un destino atractivo para quienes llegan desde otros países en busca de oportunidades laborales. Sectores como la hostelería, el turismo o la gastronomía destacan por su capacidad de integración, ofreciendo empleo, formación y un entorno de trabajo multicultural que facilita la adaptación de quienes empiezan de cero. Para muchos, estas áreas se convierten en la primera puerta de entrada al mercado laboral.

En ese contexto se enmarca la experiencia de Rodrigo Miranda, un argentino que hoy vive y trabaja en Zaragoza y cuya primera jornada laboral no pasó desapercibida. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok relata cómo, en su primer turno trabajando en ‘Taller Clandestino’, le sorprendieron la temprana “joda” y el calor humano del equipo, dos aspectos que marcaron de forma positiva su adaptación a la hostelería española.

Según explica Rodrigo, su labor ese día fue ser asistente de barra, encargándose de apoyar a los barman y pasar los utensilios o bebidas que fueran necesarios. Relató que al llegar a las 19:00 horas se encontró con un local a pleno rendimiento. “Entré al bar a las 7 de la tarde y era un boliche literalmente, estaba repleto. Me quedé sorprendido por lo temprano que arrancó la joda”, cuenta entre risas.

Fiesta y compañerismo

Además de la sorpresa por la atmósfera festiva, Rodrigo subrayó el compañerismo y la paciencia con la que sus nuevos compañeros le enseñaron el oficio. “Yo estaba un poco perdido, los chicos con total paciencia me explicaron absolutamente todo, fue todo superfácil de aprender, me sentí supercómodo”, contó en su vídeo, en el que también destaca que el dueño del local trabajó hombro con hombro con el equipo.

‘Taller Clandestino’, situado en el centro de Zaragoza, se ha ganado un hueco en la escena local por combinar coctelería de autor con música y un ambiente festivo. La oferta del local incluye desde cócteles temáticos hasta noches especiales como las denominadas “Sushi Nights”. El propio establecimiento publica su carta, horarios y actividades en su web y redes, donde se promociona como un espacio para “neón-lovers, melómanos y posturetis”.

La historia de Rodrigo encaja con el debate que se ha visto en redes sobre cómo algunos recién llegados descubren pequeñas diferencias culturales: horarios más tardíos de ocio, equipos de trabajo integrados y modelos de emprendimiento en la hostelería que combinan rol de jefe y compañero. Estos son elementos que para muchos extranjeros resultan llamativos y que influyen directamente en su manera de entender el trabajo y la convivencia diaria en España.