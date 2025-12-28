Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

El empresario, directivo, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí ha muerto este domingo a los 71 años, han informado fuentes conocedoras.

El Barça, del que fue vicepresidente institucional (2010-17), ha lamentado su muerte, ha recordado que estuvo vinculado desde muy joven y que fue jugador de hockey sobre patines.

"Vinculado al Barça desde bien joven, también defendió el escudo como jugador de hockey patines, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El club quiere expresar todo su apoyo y calor a la familia y amigos. Descanse en paz", ha asegurado el club en el escrito.

Carles Vilarrubí i Carrió era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.

Presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la CCMA, y fue cercano a CiU desde sus orígenes.