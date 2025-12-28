Recursos Humanos la despide por negarse a trabajar estando de baja: "Al médico no le importa si la empleada iba a trabajar o no"

Los litigios son procedimientos muy comunes en nuestra sociedad, alrededor del mundo, a través de este se pretende esclarecer todo tipo de pleitos legales. En España, según informa el Consejo General del Poder Judicial, únicamente en el primer trimestre del 2025 se ingresaron 2.288.305 nuevos asuntos a los órganos judiciales.

Los juicios de índole laborales son pleitos legales entre empleadores y trabajadores, los cuales tienen como objetivo resolver conflictos relacionados con derechos vulnerados, tales como despidos, salarios o sanciones.

El particular caso de una trabajadora en Alemania

En Erfurt, una ciudad ubicada en el centro de Alemania, una trabajadora presenta a su empleador un certificado médico de baja laboral debido a un accidente de trayecto, sin embargo, el departamento de recursos humanos de la empresa le exige que acuda a su lugar de trabajo con normalidad, así lo reporta el medio local Gegen-hartz.

El supervisor alega que al médico no le importaba si trabajaba a pesar de estar de baja. La empleada se niega a ir a trabajar y la empresa reacciona amenazándola con despedirla, intimidación la cual no quedó solamente en palabras, ya que fue efectuada al día siguiente.

Se hizo justicia

Después de lo ocurrido, la mujer decide demandar a la compañía y tras pasar varias instancias, el Tribunal Federal del Trabajo respaldaron a la trabajadora, ya que "los supervisores no pueden obligarte a trabajar mientras estás de baja por enfermedad. Una baja médica te libera de tu obligación de trabajar. Al mismo tiempo, el empleador tiene el deber de cuidado. Esto incluye no poner en riesgo tu recuperación", como bien expone el medio local.

Además, Techniker Krankenkasse, una de las mutuas de seguro médico público más grandes y mejor valoradas de Alemania, manifiesta que "en principio, un certificado médico de incapacidad laboral no constituye una prohibición de trabajar, sino que proporciona un pronóstico médico de la evolución prevista de la enfermedad. Esto significa que, desde un punto de vista legal, los empleados pueden trabajar a pesar de estar de baja si se sienten aptos para ello".