Varias mujeres mayores de 80 años coinciden al hablar de su mayor arrepentimiento en la vida: "¿Cuál era mi prisa por casarme a los 19?

El matrimonio joven en España está en horas bajas, a diferencia de lo que sucedía en anteriores generaciones. Según el informe Transformación y crisis de la institución matrimonial en España, elaborado por el Observatorio Demográfico CEU, adscrito al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), las cifras se han desplomado de forma histórica: si en los años 70 el 90% de los españoles se casaba antes de los 30, hoy apenas lo hace un 20%. Un cambio de mentalidad radical que, curiosamente, valida lo que piensan muchas de nuestras mayores.

La sabiduría suele llegar con la edad, y a veces, esa sabiduría tiene un sabor amargo. El creador de contenido canadiense William Rossy, que se dedica a hablar sobre desarrollo personal y estilo de vida en su canal de YouTube, Sprouht, ha salido a la calle con una pregunta sencilla para mujeres mayores de 80 años: "¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?".

La prisa: un factor en común

Todas las mujeres están de acuerdo en que se casaron muy pronto, renunciado a sueños y proyectos de vida. "Nunca me habría casado tan joven, porque ¿para qué tenía tanta prisa? Tenía 19 años", afirma una mujer de 105 años en el vídeo.

"Tuve un hijo a los 20, ¿por qué tanta prisa? Habría esperado, porque había cosas que quería hacer y nunca hice. Quería ser cantante. Siempre pensé que tenía buena voz, porque solía ir por casa cantando, pero, por supuesto, no salió nada de eso", complementa la misma mujer.

"Cuando eres mayor ya eres demasiado mayor para cambiar. Depende de cuánto lo desees, si lo deseas lo suficiente, ve a por ello. Porque si no lo haces cuando eres joven, no lo harás cuando seas mayor", declara la mujer

"Mi prisa por casarme, mi matrimonio no funcionó y estaba en un muy buen lugar profesionalmente, y lo dejé todo porque sentía que el reloj no se detenía y realmente me salió el tiro por la culata", manifiesta otra estadounidense de 75 años.

"Hubiera esperado antes de casarme, creo que me casé antes de lo que debía. Me llevó bastante tiempo darme cuenta de eso", expresa una ciudadana de 85 para los micrófonos de Sprouht.