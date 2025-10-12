Así es cómo los perros eligen a su persona favorita y no: no siempre es el dueño

Una pareja, con un perro, en una imagen de recurso

Nuestras mascotas suelen elegir a sus personas favoritas (así como a aquellos que no les caen tan bien) basándose en sus experiencias previas. Los primeros meses de vida de nuestros perros pueden ser clave en este sentido, tal y como señalan publicaciones como CBS o Focus.

Y es que, además de por factores como la proximidad física, el cariño o la alimentación, los primeros meses de vida de los canes suelen ser clave, según afirma Elle Vet Sciences, quien agrega que aspectos como la calma o la seguridad también pueden influir en ello.

"La socialización temprana también influye. Si un perro pasa mucho tiempo con una persona durante su etapa de cachorro, puede desarrollar una preferencia duradera. Los perros que están expuestos a diversas personas durante su periodo crítico de desarrollo (...) tienen más probabilidades de formar vínculos fuertes más adelante", señala la publicación.

A pesar de ello, existen algunas excepciones y hay algunas razas que solo suelen elegir a una única persona. Algunas de ellas son: border collie, chihuahua, galgo, pastor alemán, los perros salchicha, beagle o akita.

Algunas señales de que tu perro te está mostrando afecto

Los perros pueden mostrar afecto de diversos modos, algunos de ellos son:

Cuando busca afecto físico.

Mueve la cola enérgicamente.

Lamiendo.

Levanta las cejas.

Cuando da saltos de alegría.

Te trae su juguete favorito.

Te saluda de forma alegre o enérgica.

Te busca con la mirada.

Respecto a la lealtad, las razas más leales suelen ser los Labradores, Collies y Border Collies, los Pastores Alemanes o los Golden Retrievers.