Este veterinario pide que no metas en casa a una de las razas de perros más populares: problema permanente

Cada vez más especialistas de distintos campos se han abierto paso en las redes sociales y han empezado a crear contenido sobre su área de conocimiento. Así sucede con los veterinarios, por ejemplo, como es el caso del usuario que responde a Amir the Vet, en español, Amir el veterinario.

En uno de sus vídeos ha señalado, desde su punto de vista como experto en animales de compañía, qué cinco razas de perro no tendría. El primero es el salchicha. "Permitidme deciros que que pueden ser una raza encantadora pero pueden ser muy tercos, pueden ladrar toda la noche si quieren y pueden tener una separación realmente mala", ha precisado, para justificar su decisión.

El número dos de la lista es el bulldog francés, al que ha definido como una "linda y adorable pequeña abominación". "Si no son problemas respiratorios, son problemas de piel. Si no son problemas de piel, son problemas de espalda", ha señalado en el vídeo, en el que ha dejado claro que son los problemas de salud de estos perros lo que le echarían para atrás a la hora de decantarse por uno.

En tercer lugar, está el pastor belga malinois, "que no es un perro, es una máquina", ha esgrimido. Amir ha precisado que se trata de un tipo de can que "requiere estimulación física y mental constante". "No hay manera de que pueda darle a este tipo de perro la atención que merece para prosperar. Y si no prospera, se vuelve destructivo", ha apostillado.

Algo similar ocurre con los border collies, la cuarta raza de peludo que ha enumerado el veterinario tiktoker. "Siempre necesitan estimulación física y mental y no podría proporcionarle a un Border Collie la cantidad de estimulación que necesita para mantenerse feliz. Y si no permanece feliz, se vuelve destructivo", ha explicado el experto.

El último perro del que ha hablado es el labrador. Aunque los considera "increíbles", ha añadido que se trata de un tipo de can "muy propenso a tener sobrepeso". El motivo se encuentra en lo mucho que, según Amir, disfrutan los labradores comiendo. "Y yo soy un dueño débil. Me encanta darle golosinas a mi perro. Mi labrador estaría rodando por todos lados, por eso nunca podría tener un labrador", ha concluido.