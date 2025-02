Las 10 razas de perro que mejor se llevan con los niños y son idóneas para las familias

Las familias con hijos, en ocasiones, pueden querer adoptar un nuevo miembro. Como pueda ser un perro. Ahora bien, en función de las razas, cada uno presenta una serie de particularidades que pueden hacer a un perrete más idóneo para convivir con niños y niñas que otros.

Desde el portal web The Scotsman han llevado a cabo una lista de un total de diez razas de perro que suelen resultar adecuadas para este tipo de situación. La han elaborado atendiendo a distintos criterios, entre los que se encuentran el tamaño del can, así como su comportamiento.

Por norma general, la mayoría de ellos, según la citada web, son de naturaleza amistosa, cariñosa y, muchos de ellos, son inteligentes.

1. Los beagles

De acuerdo a la información que ha compartido la web The Scotsman, son perros no de gran tamaño, que suelen disfrutar jugando y que no tienen problema en llevarse bien con los niños.

2. Los labradores retrievers

La web, dada su procedencia, presume de que este tipo de perros son de los más populares en los hogares del Reino Unido. Además, apuntan que suelen ser de naturaleza cariñosa, amistosa y extrovertida.

3. Los bulldogs franceses

Lo que, según The Scotsman, hace ideales estos perros para convivir con familias jóvenes tiene que ver con sus facetas de juguetones, de cariñosos, de adaptables y de inteligentes.

4. Los setter irlandeses

De estos, destacan su carácter extrovertido a la par que dulce. Asimismo, son perretes que adoran los mimos y las caminatas extensas.

5. Los collies

Se trata de una raza caracterizada por su energía, además de por su fortaleza y su lealtad. Tres rasgos que los convierten en un tipo de perro ideal para jugar y convivir con niñas y niños, sobre todo si forman parte de una familia activa.

6. Los golden retrievers

Tienden a ser perros tranquilos, de buen humor e inteligentes. Que es precisamente el motivo por el que la web de Reino Unido los recomienda para familias.

7. Los carlinos

De este tipo de perro, The Scotsman ha destacado que tienden a llevarse especialmente bien con los más pequeños y las más pequeñas de la casa.

8. Los terranova

Con los terranova sucede algo similar que con los setter irlandeses, han puesto en valor su dulzura. Asimismo, han destacado la inteligencia y la lealtad de este tipo de perros, que también recomiendan a las familias.

9. Los bulldogs

Su carácter relajado y tranquilo es lo que, según The Scotsman, convierte a estos perretes en una opción idónea para las familias con niños pequeños.

10. Los grifones de Bruselas

Son pequeñitos, por lo que es un perro ideal para las familias que viven en casas pequeñas. Además, son amigables, sobre todo, con los peques.