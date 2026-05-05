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Las 6 serpientes más venenosas del planeta
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Serpiente en posición de ataque

Las 6 serpientes más venenosas del planeta

Desde Australia hasta Asia, estas serpientes combinan toxicidad extrema y comportamientos que las convierten en un riesgo real, cuyo veneno puede matar en apenas unos minutos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="La taipán del interior, la serpiente má venenosa del mundo""
Taipán del interiorOriginal de Australia, es la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Su veneno puede afectar la coagulación sanguínea y destruir tejidos, aunque rara vez ataca a humanos y no se le atribuyen muertes confirmadas.Getty Images
alt="alt="Una serpiente marrón oriental en la arena""
  Serpiente marrón orientalTambién de Australia, combina un veneno muy potente con un comportamiento extremadamente agresivo. Su toxina afecta al sistema nervioso y la coagulación, y puede ser mortal si no se trata a tiempo.Getty Images
alt="alt="Una serpiente taipán costera""
  Taipán costeraLa tercera más peligrosa del mundo, con veneno neurotóxico y miotóxico que puede causar parálisis respiratoria. Es rápida, defensiva y capaz de morder varias veces seguidas.Getty Images
alt="alt="Una serpiente krait de muchas bandas""
  Krait de muchas bandasPresente en varias regiones de Asia, su mordedura puede provocar parálisis severa y fallo respiratorio en pocas horas si no se recibe tratamiento médico.Getty Images
alt="alt="Una víbora común de escamas aserradas, también conocida como víbora gariba""
  Víbora común de escamas aserradasResponsable de miles de muertes al año, especialmente en Asia. Su veneno hemotóxico ataca la sangre y puede causar la muerte en pocas horas sin antídoto.Getty Images
alt="alt="Una serpiente marina de Belcher flotando en el mar""
  Serpiente marina de BelcherUna de las más venenosas del océano, con toxinas que afectan al sistema nervioso y los músculos. Aunque rara vez muerde, su veneno puede ser letal rápidamente.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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