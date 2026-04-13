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Los osos del Pirineo llevan 20 años creciendo un 11% al año pero están al borde de una crisis genética: solo quedan 108 y todos son primos
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Los osos del Pirineo llevan 20 años creciendo un 11% al año pero están al borde de una crisis genética: solo quedan 108 y todos son primos

Una gran debilidad biológica que tiene su origen en los años 90.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un oso pardo y dos oseznos caminando por la montaña
Un oso pardo y sus dos oseznos pequeños caminando por la montaña.Getty Images

Durante décadas, el oso pardo ha sido símbolo de resistencia en los Pirineos, ya que se trata de un animal que estuvo al borde de desaparecer y que hoy vuelve a dejar huellas en la nieve y en los bosques de la cordillera. Pero tras esa imagen de recuperación hay una realidad más frágil de lo que parece: la población crece, pero cada vez es más homogénea, como si todos los caminos genéticos condujeran al mismo origen.

Esa es la conclusión que defiende el último informe de la Oficina Francesa de la Biodiversidad, que en 2025 identificó al menos 108 osos en toda la cordillera, una cifra que confirma dos décadas de crecimiento sostenido, en torno al 11 % anual. Sin embargo, ese avance numérico convive con una caída drástica de la diversidad genética y un aumento de la endogamia, lo que empieza a comprometer la salud y el futuro reproductivo de la población.

El origen de este problema se remonta a los años noventa, cuando la especie rozaba la desaparición y se optó por reintroducir ejemplares procedentes de Eslovenia para salvarla. Aquella decisión permitió que hoy el oso vuelva a expandirse por los Pirineos, pero también dejó una base genética muy limitada que, con el paso del tiempo, ha ido estrechándose aún más, dando lugar a una población cada vez más emparentada entre sí.

El futuro de la espacie en jaque

Lo que en su día fue un rescate de la especie, hoy se ha convertido en una gran debilidad biológica al proceder todos los ejemplares de un linaje muy reducido. La OFB añade que la consanguinidad ya está dejando señales preocupantes: camadas más pequeñas, menor distancia de dispersión natal y una caída de la supervivencia de los cachorros cuando las madres están más emparentadas.

Por eso, el organismo trabaja junto al Muséum national d’Histoire naturelle y la Universidad sueca de ciencias agrícolas en un estudio genético para medir hasta qué punto esa falta de variabilidad puede afectar al futuro de la especie. Con ello se pretende entender mejor su evolución reciente y anticipar cómo podría comportarse la población en las próximas décadas dentro de un ecosistema cada vez más cambiante.

Mientras tanto, el oso sigue siendo un animal en expansión sobre el mapa, con presencia en Francia, España y Andorra, pero también se ha convertido en una fuente de tensión con parte del sector ganadero por los daños al ganado en zonas de pasto de alta montaña. Una recuperación que avanza en cifras, pero que aún deja en el aire si será suficiente para garantizar un futuro sólido a la especie en la cordillera.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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