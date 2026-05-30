Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los psicólogos coinciden: las personas que son mentalmente fuertes suelen compartir esta capacidad
Life
Life

Los psicólogos coinciden: las personas que son mentalmente fuertes suelen compartir esta capacidad

Un rasgo que se sitúa como factor relevante en la ansiedad y la depresión.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer disfrutando de un momento de paz meditando, arropada por la calidez de su hogar.
Una mujer disfrutando de un momento a solas mientras medita.Getty Images

Ser mentalmente fuerte no siempre tiene que ver con aguantarlo todo en silencio o con salir ileso de cada problema. A veces, la verdadera fortaleza reside en cómo una persona se enfrenta a lo que todavía no entiende, a lo que no puede controlar o a lo que simplemente no tiene respuesta. Normalmente esta estabilidad se ha considerado durante mucho tiempo un pilar del equilibrio emocional, pero además sugiere otra idea más allá.

En la conversación sobre salud mental, la fortaleza psicológica ya no se mide solo por aguantar el golpe o seguir adelante a toda costa. Cada vez más especialistas señalan otra habilidad menos visible, pero decisiva: la capacidad de convivir con la incertidumbre sin que esta desborde la estabilidad emocional. En otras palabras, la persona mentalmente fuerte no siempre es la que más rápido responde, sino la que mejor soporta no tener respuestas inmediatas.

Esta capacidad, conocida en psicología como intolerancia a la incertidumbre, hace referencia a la forma en que cada persona reacciona ante situaciones ambiguas o sin explicación clara. El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) sitúa este rasgo como un factor relevante en la ansiedad y la depresión, y también en otros cuadros emocionales y conductuales. En este sentido, entenderla se ha vuelto clave para comprender cómo gestionamos hoy el malestar ante lo desconocido.

Aprender a convivir con la duda

En la práctica, esta intolerancia se traduce en comportamientos muy cotidianos, como la necesidad de comprobar el móvil constantemente, de interpretar silencios o de construir hipótesis rápidas para calmar la inquietud. Y, en muchos casos, también impulsa a buscar respuestas inmediatas en otras personas o en internet, incluso cuando la información es incompleta o poco fiable, con tal de reducir cuanto antes la sensación de incertidumbre que resulta incómoda para el cerebro.

Esto explica por qué situaciones cotidianas como una ruptura, una decisión pendiente o un silencio inesperado pueden desestabilizar tanto. La psicología describe la incertidumbre como una experiencia que activa creencias negativas sobre lo desconocido y una respuesta emocional y conductual intensa. El NIMH la integra dentro del constructo de “amenaza potencial” en su marco de investigación sobre ansiedad.

Por eso, los psicólogos insisten en una idea que va a contracorriente de la cultura de la inmediatez: la madurez emocional no consiste en eliminar la duda, sino en aprender a sostenerla. Quien tolera mejor el vacío entre lo que ocurre y lo que se entiende suele tomar decisiones menos impulsivas y depender menos de la validación externa. En definitiva, esta es una de las formas más discretas, pero poderosas, de fortaleza mental.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para Ambar 
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos