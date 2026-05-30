Los psicólogos coinciden: las personas que son mentalmente fuertes suelen compartir esta capacidad

Ser mentalmente fuerte no siempre tiene que ver con aguantarlo todo en silencio o con salir ileso de cada problema. A veces, la verdadera fortaleza reside en cómo una persona se enfrenta a lo que todavía no entiende, a lo que no puede controlar o a lo que simplemente no tiene respuesta. Normalmente esta estabilidad se ha considerado durante mucho tiempo un pilar del equilibrio emocional, pero además sugiere otra idea más allá.

En la conversación sobre salud mental, la fortaleza psicológica ya no se mide solo por aguantar el golpe o seguir adelante a toda costa. Cada vez más especialistas señalan otra habilidad menos visible, pero decisiva: la capacidad de convivir con la incertidumbre sin que esta desborde la estabilidad emocional. En otras palabras, la persona mentalmente fuerte no siempre es la que más rápido responde, sino la que mejor soporta no tener respuestas inmediatas.

Esta capacidad, conocida en psicología como intolerancia a la incertidumbre, hace referencia a la forma en que cada persona reacciona ante situaciones ambiguas o sin explicación clara. El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) sitúa este rasgo como un factor relevante en la ansiedad y la depresión, y también en otros cuadros emocionales y conductuales. En este sentido, entenderla se ha vuelto clave para comprender cómo gestionamos hoy el malestar ante lo desconocido.

Aprender a convivir con la duda

En la práctica, esta intolerancia se traduce en comportamientos muy cotidianos, como la necesidad de comprobar el móvil constantemente, de interpretar silencios o de construir hipótesis rápidas para calmar la inquietud. Y, en muchos casos, también impulsa a buscar respuestas inmediatas en otras personas o en internet, incluso cuando la información es incompleta o poco fiable, con tal de reducir cuanto antes la sensación de incertidumbre que resulta incómoda para el cerebro.

Esto explica por qué situaciones cotidianas como una ruptura, una decisión pendiente o un silencio inesperado pueden desestabilizar tanto. La psicología describe la incertidumbre como una experiencia que activa creencias negativas sobre lo desconocido y una respuesta emocional y conductual intensa. El NIMH la integra dentro del constructo de “amenaza potencial” en su marco de investigación sobre ansiedad.

Por eso, los psicólogos insisten en una idea que va a contracorriente de la cultura de la inmediatez: la madurez emocional no consiste en eliminar la duda, sino en aprender a sostenerla. Quien tolera mejor el vacío entre lo que ocurre y lo que se entiende suele tomar decisiones menos impulsivas y depender menos de la validación externa. En definitiva, esta es una de las formas más discretas, pero poderosas, de fortaleza mental.