Muere a los 89 años Josefina Molina, revolucionaria del cine español

El cine español de luto. Josefina Molina, revolucionaria directora del cine español ha fallecido este sábado a los 89 años en Madrid. La Academia del Cine ha emitido un comunicado para remarcar que fue una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer el cine un espacio donde la mujer pudiera sentirse representada.

Molina fue una figura simbólica y polifacética en el cine español. La Academia resalta, más allá de su papel como directora de cine, su rol como novelista, guionista y realizadora de televisión. Ella "se valió de todos los medios que le fueron posibles para contar sus historias, luchando siempre por ser fiel a su mirada".

Sus comienzos

Nacida en Córdoba en 1936, poco después del estallido de la Guerra Civil, Josefina pudo disfrutar de una infancia con absoluta normalidad. Fue entonces cuando comenzó a apreciar la literatura, naciendo así su vocación por contar historias a través del cine.

Tal y como recaba el comunicado, sus primeros intentos por hacerse un hueco en el mundo del espectáculo llegan pronto: es asidua a los videoclubs y coloquios sobre cine; funda una compañía de teatro con la que dirige cuatro obras; y en 1962 colabora en el programa de radio Vida de espectáculo con la sección feminista "La mujer y el cine".

Después de su adolescencia, combinó sus estudios, en la Escuela Oficial del Cine, con su labor de ayudante de realización en Televisión Española, hasta que en 1968 le encargan dirigir La metamorfosis, de Kafka, comenzando así a afianzarse como una de las principales realizadoras de La 2.

De su trabajo en la televisión destaca su adaptación de El camino, basada en la obra de Miguel Delibes, y Teresa de Jesús, con Concha Velasco en el papel de la santa y un guion escrito junto a Carmen Martín Gaite

Salto al cine

Según recoge la Academia del Cine, su salto a la Gran Pantalla llega en 1973 con la adaptación de Vera, un cuento cruel. Este cuento de terror psicológico fue protagonizado por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

Más trabajos cinematográficos populares: Cuentos eróticos, La tilita, Esquilache (con la que obtuvo 12 nominaciones en los Goya), La Lola se va a los puertos (con Rocío Jurado y Paco Rabal). Pero "su cénit como directora" fue en 1981 con Función de Noche donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta se interpretan a si mismos y mantienen una descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio. "Una película rompedora".

"En mis películas siempre hay un personaje femenino que lucha contra la opresión", defendía Molina en unas declaraciones que ahora recuerda la Academia. "En un momento determinado hicimos algo que parecía difícil: hacer aquello que nos gustaba. Por tozudez hicimos posible lo imposible para lograrlo", explicaba.

En 2012, ya con edad avanzada, la directora volvió a hacer historia a los pies del público del Teatro Real de Madrid. La Academia le entregó el Goya del Honor en 2012, la primera mujer en llevárselo. Ahora, su legado quedará para siempre en la historia del cine español. Su velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de Boadilla del Monte a partir de las 16:00 de este dábado 30 de mayo de 2025.