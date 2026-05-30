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Suena raro pero la ciencia lo avala: existe una razón por la que algunas personas ven extraños patrones al cerrar los ojos
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Suena raro pero la ciencia lo avala: existe una razón por la que algunas personas ven extraños patrones al cerrar los ojos

No es algo que se diga mucho en voz alta, pero es sorprendentemente común.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una chica tapándose los ojos con las manos mientras los cierra
Una chica tapándose los ojos con las manos.Getty Images

Seguro que a más de uno le ha pasado que al cerrar los ojos un segundo, ya sea en la cama, en el autobús o simplemente al frotártelos cansado, aparecen pequeñas manchas de color, destellos o incluso patrones que parecen moverse como si tuvieran vida propia. No es algo que se diga mucho en voz alta, pero es sorprendentemente común. Y aunque pueda sonar extraño, la ciencia tiene una explicación bastante clara para ese fenómeno.

Aunque mucha gente piensa que se trata simplemente de “luces raras” provocadas por el cansancio, lo cierto es que detrás de estas imágenes hay un proceso neurológico real. Cuando cerramos los ojos y dejamos de recibir estímulos visuales del exterior, el cerebro sigue activo y puede generar destellos, formas o patrones por sí solo. La ciencia conoce este fenómeno como fosfenos, una especie de “actividad residual” del sistema visual que puede aparecer de forma totalmente normal en personas sanas.

Según la Cleveland Clinic, los fosfenos son destellos o manchas de luz que se perciben sin una fuente real de iluminación entrando en el ojo. Pueden aparecer al cerrar los ojos, al frotárselos o incluso al toser, y no proceden del mundo exterior, sino de la propia actividad del sistema visual. Tanto la retina como el propio ojo o incluso determinadas áreas del cerebro pueden generar esa señal que después interpretamos como imágenes o formas.

No es un problema grave

La clave está en que el sistema visual no se apaga por completo cuando dejamos de mirar. La información que llega al cerebro cambia, pero la actividad neuronal sigue ahí y ese “ruido de fondo” puede convertirse en fosfenos. Además, en algunas personas la percepción se intensifica si hay presión sobre el ojo o si la oscuridad es total, lo que explica por qué muchas veces estos patrones aparecen justo antes de dormir o al cerrar los ojos varios segundos.

Aunque pueda dar algo de mal rollo, la mayoría de las veces no es un problema grave. Cleveland Clinic explica que los fosfenos pueden o no estar asociados a una condición médica, y que suelen ser benignos. Aun así, conviene prestar atención si aparecen con frecuencia o si vienen acompañados de visión borrosa, visión doble o un aumento brusco de destellos, porque en esos casos pueden señalar un problema ocular que requiere revisión.

Además, los fosfenos se relacionan con migrañas y con una mayor excitabilidad de la corteza visual, lo que ayuda a entender por qué algunas personas los experimentan más que otras. En otros casos, pueden aparecer tras un golpe en la cabeza o en determinadas afecciones neurológicas o retinianas. En resumen, si al cerrar los ojos ves formas raras, no te asustes, es más común de lo que parece.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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