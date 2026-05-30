Michael Jackson ya no es el cantante masculino con más números uno de la historia: este rapero canadiense le acaba de arrebatar el récord

El cantante Drake durante uno de sus 'shows' en julio de 2025 en Londres (Reino Unido).

Drake le arrebata el trono a Michael Jackson. El cantante estadounidense ha batido el récord que ostentaba el conocido como rey del Pop de mayor número de números 1 en la lista Billboard Hot 100 para un artista masculino solista. Su canción, Janice STFU, debuta en lo más alto de la lista tras el lanzamiento de su trilogía de álbumes.

Con este logro y según ha podido comprobar Vanity Fair, Drake iguala a Rihanna y Taylor Swift en número de números uno entre todos los artistas, con 14 éxitos en las listas. Los únicos que los superan, de este modo, son Mariah Carey, con 19 y los Beatles, con 20.

Pero esto no es todo. El artista canadiense supera también el récord de Morgen Wallen de 2025 al conseguir el mayor numero de canciones en una solo semana en la lista, con 42 temas. El rapero estadounidense había logrado previamente 37 canciones rompiendo su récord anterior de 36 en una sola semana. Además, también igualó el récord de Taylor Swift como el tercer artista con más canciones en la lista, ya que ambos lograron incluir 32 canciones entre 2025 y 2024, respectivamente.

Los exitazos

Por el momento, y según recoge la revista, en el top 10, Drake ocupa nueve puestos, a excepción de "Choosin' Texas" de Ella Langley, que se mantiene en la quinta posición. Con esto, "amplia su récord personal a 90 canciones que han alcanzado el top 10. Además se convierte en el primer artista en acumular más de 400 entradas en la lista Hot 100.

Drake ha alcanzado la cima de su éxito tras el lanzamiento de su últimos tres álbumes, Iceman, Maid of Honour y Habiti, el pasado 15 de mayo. El rapero ya llevaba casi dos años anticipando la llegada de su trabajo, presentando canciones en vivo antes de que llegaran a las plataformas digitales. Apenas una hora antes de lanzar Iceman, y durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, reveló la publicación de los otros dos discos sorpresa.

El pasado fin de semana, los tres últimos trabajos de Drake también lograron datos históricos, colocándose en los puestos 1, 2 y 3. Solo Iceman obtuvo más de 463.000 escuchas y consiguió el decimoquinto número, alcanzando, como anterriormente se mencionó a nombres como los Beatles y Taylor Swift.