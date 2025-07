Los vecinos de Leganés no caben en su asombro por el nuevo veraneante que descansa en farolas y balcones 

Leganés (Comunidad de Madrid) ha tenido la suerte de recibir la visita de un inesperado visitante que se encuentra catalogado como especie protegida: el búho real (Buho bubo), el ave rapaz más grande de Europa. Y es que, durante varios días, el animal se ha dejado ver por algunas zonas del casco urbano del municipio, algo que además de ser bastante poco común, ha sorprendido a los vecinos del lugar, que no han tardado en fotografiarle.

La primera vez que pudo ser observado por sus habitantes fue en la calle Ordóñez, a finales del mes pasado, momento en el que las imágenes y videos del búho recorrieron las redes sociales. Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) han pedido que dejen "tranquilo" al animal. "Ya se irá", agregaron los mismos.

Además, desde el Ayuntamiento también han pedido que mantengan distancias con el ave y que no interfieran en el comportamiento de este, pues aunque no es habitual, no significa que esto sea imposible. De hecho, en la capital es bastante común observar algunos de estos ejemplares por el parque del Retiro.

El revuelo en el municipio ha sido tal que incluso le han bautizado con el nombre de 'Nessi', el cual destaca por sus llamativos ojos anaranjados y sus fuertes garras. Respecto a su dieta, por lo general, suele estar basada en palomas, ratones y otros animales de pequeño tamaño, por lo que no es nada raro encontrarlo en núcleos urbanos.