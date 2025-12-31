Gana un millón de euros en un rasca y gana, vuelve al estanco y su pregunta descoloca a la dueña: "¿Cómo recupero mi dinero ahora?"

Lo que parecía una compra rutinaria terminó convirtiéndose en una historia extraordinaria. En la localidad de Castelrosso, una fracción del municipio de Chivasso, en Italia, un hombre ganó un millón de euros gracias a un billete de rasca y gana, desatando sorpresa, alegría y curiosidad entre comerciantes y vecinos.

El episodio ocurrió en un pequeño estanco de la plaza de la Asunción, regentado por Cristina Cerato, que lleva más de 25 años al frente del negocio. El ganador, un hombre de unos cuarenta años, entró como cualquier otro cliente y compró un billete.

Tras rascarlo fuera del local, regresó casi de inmediato, visiblemente emocionado, y anunció la increíble noticia con una frase que quedó grabada en la memoria de la dueña: "¡Aquí hace falta una pancarta enorme para celebrarlo!".

La escena fue tan espontánea como inesperada. Durante unos minutos, el estanco se convirtió en el epicentro de la emoción. No era la primera vez que la fortuna pasaba por allí: meses atrás ya se había vendido un premio de 100.000 euros, lo que refuerza la reputación del local como un lugar "tocado por la suerte".

El afortunado ganador, descrito como un cliente ocasional, no permaneció mucho tiempo después del anuncio. Tras compartir su alegría, se marchó discretamente y no ha vuelto desde entonces. La propietaria, entre bromas y sonrisas, comentó que espera al menos una visita futura para celebrar o, quién sabe, recibir un pequeño gesto de agradecimiento.

Más allá de la anécdota, la noticia despertó una pregunta clave entre los vecinos: ¿cómo se cobra un premio de semejante magnitud? En Italia, las ganancias superiores a 500 euros no pueden retirarse directamente en el punto de venta. El ganador debe enviar el billete premiado, junto con su documentación personal y datos bancarios, a la oficina de premios de la empresa concesionaria de la lotería. Tras las verificaciones correspondientes, el dinero se entrega mediante transferencia bancaria o cheque.

Además, este tipo de premios está sujeto a una retención fiscal del 20%, por lo que el importe final que recibirá el ganador rondará los 800.000 euros netos.

Mientras la identidad del nuevo millonario sigue siendo un misterio, en Chivasso la historia ya forma parte de la rumorología local. Una prueba más de que, a veces, la fortuna puede aparecer en los lugares más cotidianos.