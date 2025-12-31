Leire Martínez, más sincera que nunca sobre su adiós a 'La Oreja de Van Gogh': "Todavía hay cosas que me cuesta digerir" 

Leire Martínez, ex cantante de La Oreja de Van Gogh, estuvo recientemente en el programa En clave de Rhodes, donde hizo un repaso junto a James Rhodes a su trayectoria musical y vital. A lo largo de esta entrevista, la cantante vasca habló sobre sus años previos a La Oreja de Van Gogh, así como sobre su paso por el grupo que la hizo saltar a la fama.

Preguntada por cómo fue la ruptura que la ha llevado a salir del grupo, Leire Martínez dijo que realmente no le ha costado, aunque matizó que a nivel emocional sí. "No quise dejarme arrastrar por el dolor o por cierto tipo de emociones. Hay situaciones que no podemos controlar. La vida es así. A veces pasan cosas", explicó al músico James Rhodes.

En esta línea, la cantante vasca aseguró que ahora afronta una nueva etapa sin mirar atrás. "Sufrir de más por algo que no puedes controlar o que no está en tus manos, al final no merece la pena. Fue doloroso, ya lo he dicho, y a nivel emocional todavía hay cosas que me cuesta digerir, pero si hay algo que tenía claro es que yo quería seguir trabajando. Eso sí que lo puedo controlar. Está en mis manos, así que me puse a trabajar", contó en la SER.

No obstante, Leire Martínez reconoció que necesitó ayuda para continuar adelante con su carrera musical, que durante los últimos 17 años ha estado ligada al grupo donostiarra. "Necesité ayuda, por supuesto, porque para mí una de las cosas más difíciles en todo esto ha sido probarme a mí misma que era capaz de hacerlo", confesó.

"Con Amaia hablaría sin problema"

En otro momento de la entrevista, James Rhodes quiso saber qué le diría Leire Martínez a Amaia Montero si la hubiese tenido "aquí ahora". Una pregunta que pilló de sorpresa a la cantante vasca, quien ha asegurado no tener ningún problema al respecto, intentando zanjar así una polémica que durante años ha sido la comidilla entre los seguidores de La Oreja de Van Gogh.

"Yo con Amaia, como persona del mundo que es, pues hablaría con ella sin problema. Pero siento que muchas veces me preguntan por Amaia como si hubiera una necesidad de que ella y yo habláramos, o como si nuestras vidas estuvieran como súper unidas. Y en el fondo, ella formó parte de una etapa de La Oreja, después llegué yo, y ahora vuelve a estar ella, pero realmente nuestras vidas no han estado unidas", relató Leire Martínez.

No obstante, ha reconocido que no tienen una relación de amistad: "La conozco, evidentemente, porque nos hemos visto a lo largo de estos años, pero no somos amigas. No hemos tenido una relación. Creo que tampoco ha favorecido el hecho de que siempre nos compararan, de que siempre nos pusieran a las dos ahí en la palestra, pues tampoco ha favorecido el que se pudiera naturalizar o que hubiera una relación entre nosotras".