Francia lo vuelve a hacer: aprueba una medida sobre las horas extra y las vacaciones que dará mucha envidia a los trabajadores españoles

Noticia importante en Francia en el ámbito de la legislación laboral. El Tribunal de Casación del país galo ha dictaminado que a partir de ahora las vacaciones pagadas tienen que considerarse tiempo de trabajo efectivo y, en consecuencia, deben tenerse en cuenta en el cálculo de las horas extraordinarias.

El cambio normativo supone una adaptación de la legislación francesa a la legislación europea en materia laboral. Por lo tanto, los periodos de vacaciones pagadas pasarán a no anular el cálculo de las horas extraordinarias en Francia.

Desde el medio de comunicación francés Journal du Geek explican que "si trabaja 35 horas a la semana (es decir, siete horas al día) y decide tomarse dos días de vacaciones, estos se deducirán del tiempo de trabajo efectivo en el cálculo de sus horas extraordinarias".

"Hasta ahora, y retomando nuestro ejemplo, pedir dos días libres en la semana equivalía a trabajar 21 horas. En caso de realizar horas extras durante tus tres días de trabajo efectivos, era obligatorio superar tu cuota semanal para tener derecho a una remuneración adicional. En este caso, habría sido necesario trabajar 15 horas más (en tres días) para tener derecho a una remuneración adicional", aclaran desde el citado medio francés.

Un cambio basado en una normativa europea

La decisión del Tribunal de Casación se ha basado en una normativa europea que estipula que cualquier tipo de disposición que pueda desalentar la toma de vacaciones pagadas (como ocurría con este tema concreto de las horas extraordinarias) está prohibida.

Según el Alto Tribunal francés, el hecho de que la legislación franceses ignorara las vacaciones en el cálculo de las horas extraordinarias creaba un "umbral psicológico" injusto para los trabajadores.

Este cambio normativo se traducirá en una revisión profunda de los sistemas de nóminas franceses para garantizar la igualdad de trato entre los días de vacaciones pagadas y los días de presencia efectiva.