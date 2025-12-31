Preguntan a Roro en qué cadena verá las Campanadas y la respuesta coincide con lo que muchos creen

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El debate está servido.

Roro Bueno en un restauranteRocío López Bueno

A pocas horas de las tradicionales Campanadas de Nochevieja millones de españoles se hacen la misma pregunta. ¿En qué cadena comernos las uvas? ¿La 1 o Antena 3? En la cadena pública estarán Estopa y Chenoa, que despedirán el año junto a otros artistas en un gran evento musical.

Mientras tanto, y como ya es tradición, en Antena 3 los encargados de dar la bienvenida al nuevo año serán Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que repiten por decimoprimera ocasión. El año pasado, David Broncano y Lalachús consiguieron ser líderes, rompiendo la hegemonía de Antena 3.

¿Qué ocurrirá este año? La respuesta está, como siempre, en los espectadores. Por esta cuestión le ha preguntado a la influencer Roro Bueno, que cuenta con más de 9,7 millones de seguidores tan solo en TikTok (@roro.bueno). El periodista Nacho Pla (@nachopla12) estuvo en un evento donde coincidió con la joven, que ha dado una respuesta que podría ser la de muchos.

"Nosotros vamos cambiando de canal", aseguró Roro, que respondió a la pregunta de Nacho Pla asegurando que el principal reclamo es "el vestido de la Pedroche". Instantes después, ha dicho que cada año "vamos cambiando, veo el vestido, pasamos a La 1...". Sin embargo, la influencer no ha aclarado en qué cadena se comerá las uvas.

La gran pregunta: dónde comernos las uvas

A pesar de que hacer zapping es muy habitual en Nochevieja para descubrir quién da las Campanadas en cada cadena, lo cierto es que solo podemos despedir el año y dar la bienvenida al nuevo en una televisión.

Con las campanadas del año pasado, TVE consiguió liderar y destronar a Antena 3, que llevaba tres años consecutivos siendo la cadena más vista. La 1, con David Broncano y Lalachús al frente, registró 5.642.000 espectadores y un 33,1% de cuota de pantalla frente a los 550.000 espectadores y 32,6% de share que cosecharon Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

En cualquier caso, todo apunta a que este año la pelea entre ambas cadenas volverá a estar muy igualada. Lo más importante, no obstante, es disfrutar del momento y de una de las noches más especiales del año junto a los nuestros.

